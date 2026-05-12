Theodor Stolojan știe cine va fi următorul premier cu șanse reale

Întrebat dacă PNL va putea da un vot de învestitură unui guvern minoritar PSD-UDMR fără să îl sprijine în continuare, Stolojan a negat.

„Nu, nu. Acest prim guvern probabil va cădea la vot și urmează al doilea guvern, cu un al doilea candidat de prim-ministru care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie Bolojan și aici se va vedea, într-adevăr, atitudinea președintelui României, dacă dorește să mențină drumul României pe calea acestor reforme necesare, pentru ca un al doilea guvern este mult mai dificil să fie respins la vot de niște parlamentari care, mulți dintre ei, faptul că sunt parlamentari este primul lor serviciu mai serios. Dacă căuți în CV-ul lor, unii n-au avut niciun serviciu”, spune Stolojan la Digi 24.

Practic, Theodor Stolojan este de părere că acești parlamentari vor fi forțați să voteze al doilea guvern propus pentru a nu-și pierde mandatul, în cazul în care se va ajunge în scenariul de alegeri anticipate, care poate să fie declanșat de șeful statului: „Da, și dacă cade al doilea guvern, mergem imediat în alegeri anticipate, cum spune Constituția, dar nu pierdem în continuare timpul așteptând... ce?”.

Întrebat dacă PNL vrea alegeri anticipate în acest moment, Stolojan a spus că acest scenariu nu este exclus.

„Este metoda prevăzută, calea prevăzută de Constituție, în asemenea blocaje parlamentare și decizionale în politica României. Nu trebuie să ne ferim. Este rău pentru România, pierdem timp, nimeni la ora actuală nu are niciun entuziasm să aplice reforma care a fost gândită în administrația publică la nivelul companiilor de stat. Toți stau în așteptare și să nu uităm că ne așteaptă o surprinză. Nu peste mult timp. Bugetul țării a fost gândit în condițiile în care se efectuează această reducere a costurilor cu administrația publică înbunătățirea performanților companiilor cu capital de stat. Dacă aceste lucruri nu se realizează, ieșim din parametrii bugetului. Categoric ieșim din deficit”, a mai spus Stolojan.

(sursa: Mediafax)