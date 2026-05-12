Jurnalul.ro Ştiri Observator Alertă în supermarket: Criza portocalelor transformă sucul într-un produs de lux

de Redacția Jurnalul    |    12 Mai 2026   •   23:45
De ce micul dejun va deveni un răsfăț de lux

Sucul de portocale ar putea deveni un produs de lux. Prețurile sunt în creștere deoarece recoltele din mai multe regiuni ale lumii sunt în declin. De vină este o boală periculoasă.

Lumea pierde pe bandă rulantă recoltele de portocale, iar prețul sucului continuă să crească, anunță Bloomberg. În Brazilia, plantațiile celui mai mare exportator de portocale sunt afectate de o boală periculoasă, ceea ce ar putea duce la o scădere cu 13% a recoltei din sezonul 2026-2027.

Probleme sunt și în Florida, unul dintre principalele centre de producție de portocale din lume. În ultimii trei ani, recolta de acolo a scăzut de aproape 20 de ori.

Dacă situația nu se schimbă, produsul obișnuit ar putea deveni mult mai scump în toată lumea. Deja prețurile au ajuns la un nivel record, iar experții estimează că evoluția nu se va opri.

(sursa: Mediafax)

 

