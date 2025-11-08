Sănătatea orală: 4 greșeli pe care le faci atunci când te speli pe dinți

Dar, potrivit experților stomatologi, chiar și cei mai sârguincioși oameni ar putea face câteva greșeli care le-ar putea strica munca bună.

Dr. Praveen Sharma, de la Facultatea de stomatologie a Universității din Birmingham, spune că jumătate dintre adulții din Marea Britanie vor avea boli ale gingiilor la un moment dat, iar un semn precoce este sângerarea gingiilor.

„Dacă gingiile sângerează sau se umflă este un semn că trebuie să te speli mai bine”, spune el.

4 greșeli pe care le faci când te speli pe dinți

1. Periajul corect o dată este mai bun decât periajul rapid de două ori

Este una dintre marile porunci stomatologice - periajul de două ori pe zi.

Dar Dr. Sharma spune că adevărata cheie este calitatea, nu cantitatea.

„Dacă poți găsi timp, atunci da, periază-te corect de două ori pe zi”, spune el. „Dar este mai bine să o faci o dată pe zi bine și o dată repede, timp de două minute".

Dacă ai timp să te speli pe dinți și să folosești ața dentară corect doar o dată pe zi, atunci el recomandă să fie seara.

Desigur, nimănui nu-i place folosirea aței dentare, dar dr. Sharma spune că utilizarea periuțelor interdentare poate face acest lucru mai ușor și mai puțin dureros.

În ceea ce privește metoda, fiecare dinte are o suprafață exterioară, una mușcătoare și una interioară, și toate cele trei trebuie periate.

Dr. Sharma recomandă mișcări circulare mici pe fiecare suprafață, fără a aplica prea multă presiune. De asemenea, el spune să acordați o atenție deosebită joncțiunii dintre dinte și gingie deoarece acolo pot apărea bolile gingivale.

Este important să te concentrezi pe senzația pe care o lasă periajulși să acorz atenție spălatului pe dinți, fără a derula pe telefon în același timp.

2. Spală-te pe dinți înainte de micul dejun, nu după

Mulți oameni se spală pe dinți imediat după ce mănâncă dar acest lucru s-ar putea să nu-i facă niciun bine smalțului tău.

„În mod ideal, spală dinții înainte de micul dejun”, spune dr. Sharma. „Nu vrei să faci asta după ceva acid. Dacă te speli după, atunci trebuie să lași puțin timp între masă și periaj.”

Acizii din alimente și băuturi, în special sucul de fructe sau cafeaua, pot înmuia smalțul dinților, iar periajul prea curând după aceea îl poate uza.

Dr. Chris sugerează să-ți clătești gura cu apă după masă pentru a scăpa de acid și apoi să aștepți cel puțin 30 de minute dacă te speli după micul dejun.

3. Nu clăti după periaj

Dacă ai scuipat, ai clătit și ai făcut gargară după fiecare periaj, poate ar trebui să regândești ultimul pas.

„Scuipi, dar nu clătești cu apă”, sfătuiește dr. Sharma. Clătirea gurii îndepărtează fluorul concentrat din pasta de dinți rămasă.

Asta înseamnă pur și simplu să scuipați excesul de pastă de dinți, astfel că este mai bine să lăsați stratul subțire de fluor în urmă pentru a continua să vă protejeze dinții.

Dacă vrei să-ți clătești gura după periaj, folosește o apă de gură.

4. Pasta de dinți scumpă nu este mai bună

Cu rafturi pline de paste de albire, cărbune și paste pentru întărirea smalțului, este ușor să presupunem că opțiunile mai scumpe îți vor oferi un zâmbet mai sănătos.

Dar, potrivit dr. Sharma, nu contează cu adevărat ce marcă alegi, atâta timp cât conține un ingredient cheie.

„Atâta timp cât pasta ta de dinți are fluor, nu contează prea mult”, spune el, adăugând că are tendința să cumpere orice este mai ieftin sau la ofertă.

Fluorul ajută la protejarea smalțului și previne cariile, iar asta este ceea ce contează cu adevărat.

Cu toate acestea, medicul stomatolog îți poate recomanda anumite paste de dinți dacă suferi de probleme precum gingiile sensibile, notează bbc.com.