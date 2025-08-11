Secretele unui stil de viață sănătos: 7 obiceiuri simple care pot face diferența în viața ta

Dr. Kunal Sood, specialist în anestezie și medicina durerii, oferă pe Instagram trucuri simple, dar eficiente, care pot aduce schimbări importante în viața fiecăruia dintre noi.

Plimbare după masă

O scurtă plimbare, de 10-15 minute, după ce ai mâncat ajută la reglarea glicemiei și susține digestia. Mișcarea activează mușchii, care transformă zahărul din sânge în energie, prevenind astfel creșterile bruște ale glicemiei și apariția diabetului.

Vitaminele D, K2 și magneziu glicinat

Aceste vitamine și minerale lucrează împreună pentru a întări imunitatea, sănătatea oaselor și relaxarea musculară.

Odihnă

Calitatea somnului este esențială pentru reglarea hormonilor, refacerea țesuturilor și funcția cerebrală. Lipsa odihnei crește riscul bolilor cardiovasculare și afectează concentrarea.

Fibre

Fibrele ajută microbiomul intestinal, reduc inflamația și stabilizează glicemia. O alimentație bogată în fibre contribuie la longevitate.

Fructe

Sucurile, chiar și cele naturale, conțin mult zahăr și puține fibre, ceea ce provoacă creșteri rapide ale glicemiei. Fructele întregi oferă fibre, antioxidanți și o eliberare lentă a zahărului.

Saună

Ședințele regulate de saună stimulează circulația, reduc inflamația și scad tensiunea arterială, fiind asociate cu un risc redus de boli cardiovasculare și neurodegenerative.

Hidratare

Bea apă dimineața pentru a porni metabolismul, înainte de mese, pentru susținerea digestiei și evită băuturile îndulcite. Adaugă puțină sare dsau zeamă de lămâie pentru electroliți, notează longevitymagazine.ro.