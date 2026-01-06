Secretele asiaicilor: 10 beneficii uimitoare ale ghimbirului asupra sănătății

Gingerolul, compusul său activ, combate stresul oxidativ și ajută la afecțiuni precum greața, artrita sau chiar riscul de cancer, conform studiilor citate de Healthline.

Studiile arată că ghimbirul proaspăt, pudră sau suc tratează o gamă largă de probleme, de la răceli la boli cronice.

Iată principalele beneficii ale ghimbirului, susținute științific:

Greață și vărsături

Ghmbirul este împotriva grețurișor matinale în sarcină, a celor post-chirurgicale sau induse de chimioterapie. Doze mici de 1g/zi reduc simptomele semnificativ.

Slăbit

Reduce inflamația și accelerează metabolismul, ajutând la scădere în greutate când este consumat regulat.

Osteoartrită

Diminuează durerea și rigiditatea la genunchi, similar cu ibuprofenul, datorită efectelor antiinflamatoare.

Glicemie și colesterol

Este benefic pentru diabetul de tip 2: reduce glicemia, trigliceridele și LDL-ul (colesterol rău), crescând HDL (colesterol rău).

Inimă și creier

Antioxidanții previn declinul cognitiv (Alzheimer, Parkinson) și reduc riscul cardiovascular.

Digestie și piele

Accelerează golirea stomacului, acționând astfel împotriva indigestiei cronice. Totodată, protejează pielea de UV, acnee sau cicatrici prin circulație sanguină sporită.

Dureri menstruale

Este ela fel de eficient ca antiinflamatoarele clasice împotriva dismenoreei.

Infecții și cancer

Are proprietăți antimicrobiene, acționând împotriva E. coli sau Candida;. Gingerolii inhibă celulele canceroase gastrointestinale.

Experții recomandă 1-2g/zi proaspăt sau pudră, în ceaiuri sau smoothie-uri, dar consultați medicul la sarcina, afecțiuni cronice sau interacțiuni medicamentoase. Prea mult poate ghimbir irita stomacul, notează medicool.ro.