Secretele longevității: Ce au diferit centenarii față de restul oamenilor

Potrivit oamenilor de știință, persoanele care ating vârste de peste 100 de ani au un sistem imunitar unic, capabil să se adapteze și să funcționeze eficient chiar și la vârste înaintate.

Imunitatea centenarilor

Cercetarea arată că centenarii au o compoziție distinctă a celulelor imunitare și o activitate crescută a acestora. Spre deosebire de majoritatea oamenilor, la care sistemul imunitar slăbește odată cu vârsta, în cazul centenarilor acesta rămâne funcțional și eficient.

„Datele noastre susțin ideea că aceste persoane au factori protectivi care le permit să se recupereze după boli și să atingă vârste extreme”, a declarat dr. Tanya Karagiannis, autoarea principală a studiului.

Pentru a înțelege mecanismele longevității, cercetătorii au analizat celulele imunitare din sângele a șapte centenari, parte din New England Centenarian Study. Folosind tehnologii avansate de secvențiere, aceștia au observat că sistemul imunitar al acestor persoane este adaptat la un istoric îndelungat de infecții și recuperări.

Rezultatele indică faptul că organismul centenarilor învață să răspundă mai eficient la boli, dezvoltând o reziliență crescută în timp.

Planul pentru o viață mai lungă

Specialiștii cred că aceste descoperiri pot sta la baza unor viitoare terapii menite să încetinească procesul de îmbătrânire și să prevină bolile asociate vârstei.

„Centenarii oferă un model pentru cum am putea trăi vieți mai sănătoase și mai productive”, au subliniat cercetătorii.

Studiul deschide noi direcții în cercetarea longevității, sugerând că secretul unei vieți lungi ar putea sta în capacitatea sistemului imunitar de a se adapta și de a rămâne eficient în fața bolilor, potrivit longevitymagazine.ro.