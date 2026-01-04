Secretul digestiei ușoare: Alimente pe care să le consumi în siguranță

Acestea oferă intestinelor o pauză, reducând stresul gastro-intestinal. Fibrele accelerează tranzitul intestinal, dar pot agrava simptomele în perioade de criză, notează catine.ro.
Grupe de alimente ușor de digerat
Cereale rafinate: orez alb, pâine albă, paste albe – fibrele au fost îndepărtate, oferind odihnă tractului digestiv.
Fructe moi și cojite: banane coapte, pepene, mere/pere fără coajă, prune sau piersici din conservă (în apă, nu sirop).
Alte opțiuni blânde: lactate degresate, ouă fierte, carne slabă fiartă sau la grătar (fără prăjire).
Alimente de evitat temporar
Nu toate afectează pe toată lumea, dar depind de simptome (ex: ceaiul de mentă poate irita refluxul):
Legume crude/fibroase: broccoli, conopidă, anghinare, usturoi, ceapă, sparanghel.
Leguminoase: fasole, năut, linte.
Nuci, semințe întregi, popcorn; fructe citrice, roșii, picante.
Grăsimi/prăjite: cârnați, carne procesată, jerky, fructe uscate.
Băuturi: alcool, cafea, ceai negru, îndulcitori artificiali.
Consultă un medic pentru probleme persistente.