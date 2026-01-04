Secretul digestiei ușoare: Alimente pe care să le consumi în siguranță

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Ian 2026   •   08:20
Sursa foto: Anumite alimente te pot ajuta să scapi de disconfortul digestiv însă sunt recomandate pe o perioadă limitată.

Dacă te chinui cu balonarea, diareea sau disconfortul digestiv, alege alimente sărace în fibre, grăsimi și arome puternice.

Acestea oferă intestinelor o pauză, reducând stresul gastro-intestinal. Fibrele accelerează tranzitul intestinal, dar pot agrava simptomele în perioade de criză, notează catine.ro.

Grupe de alimente ușor de digerat

  • Cereale rafinate: orez alb, pâine albă, paste albe – fibrele au fost îndepărtate, oferind odihnă tractului digestiv.

  • Fructe moi și cojite: banane coapte, pepene, mere/pere fără coajă, prune sau piersici din conservă (în apă, nu sirop).

  • Alte opțiuni blânde: lactate degresate, ouă fierte, carne slabă fiartă sau la grătar (fără prăjire).

Alimente de evitat temporar 

Nu toate afectează pe toată lumea, dar depind de simptome (ex: ceaiul de mentă poate irita refluxul):

  • Legume crude/fibroase: broccoli, conopidă, anghinare, usturoi, ceapă, sparanghel.

  • Leguminoase: fasole, năut, linte.

  • Nuci, semințe întregi, popcorn; fructe citrice, roșii, picante.

  • Grăsimi/prăjite: cârnați, carne procesată, jerky, fructe uscate.

  • Băuturi: alcool, cafea, ceai negru, îndulcitori artificiali.

Consultă un medic pentru probleme persistente.

