Secretul longevității. Sfaturile unui medic japonez pentru o viață lungă și sănătoasă

Autor al bestsellerului „Enzima miracol”, acesta susține că secretul unei vieți îndelungate și sănătoase constă în protejarea „enzimei sursă”, o componentă responsabilă pentru funcțiile esențiale ale organismului.

Ce alimente să consumi

Medicul susține că 85% din alimente ar trebui să fie legume, fructe și cereale integrale, care furnizează enzimele și fibrele necesare pentru menținerea corpului curat și sănătos, și doar 15% să provină din proteine animale, preferabil pește și carne albă. Carne roșie, lactatele și produsele procesate trebuie consumate cu moderație, iar zahărul este dăunător pentru intestin și sistemul imunitar.

De asemenea, dr. Shinya accentuează importanța hidratării corecte, cel puțin 1,5–2 litri de apă zilnicdar nu în timpul mesei, odihnă și activitățiifizice regulate.

Alte principii de viață

O altă recomandare esențială este mestecatul lent, chiar și de 50 de ori pentru fiecare înghițitură. În plus, stomacul trebuie să beneficieze de repaus prelungit, alegând un mic dejun ușor, ori chiar sărind peste această masă.

Cartea sa, publicată înainte de moartea sa, în 2021, rămâne un reper în domeniul nutriției și sănătății, explicând cum obiceiurile alimentare și stilul de viață influențează direct procesul de îmbătrânire și apariția bolilor cronice.

Dr. Shinya avertizează că, dacă „enzima sursă” este epuizată prin consumul de mâncare procesată, stres, alcool sau prea multe medicamente, organismul îmbătrânește prematur și riscă să se îmbolnăvească, notează stiripesurse.ro.

În opinia medicului, întoarcerea la simplitate și respect pentru natura umană, sunt elemente-cheie pentru a trăi o viață lungă și sănătoasă.