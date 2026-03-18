Secretul sănătății oaselor: Cum să iei corect vitamina D? Mihaela Bilic: „A mânca sănătos înseamnă să combini corect nutrienții”

„Majoritatea alimentelor conțin mai mulți nutrienți benefici, care se completează și se potențează, printr-un fenomen numit sinergie. Sinergia face ca alimentul să fie mai eficient decât suplimentul. Și tot sinergia intră în acțiune atunci când combinăm mai multe alimente între ele. A mânca sănătos înseamnă să asociezi ingredientele! Tradițiile culinare și obiceiurile în materie de gătit se bazează pe sinergia nutrițională.”, explică specialista.

Magneziu, vitamina D și calciu

Combinația vitamina D + magneziu + calciu este esențială pentru sănătatea oaselor. Vitamina D, fie obținută prin expunere la soare, fie din alimentație, are nevoie de magneziu pentru a fi activată și pentru a regla corect nivelul calciului în organism. Fără magneziu, moleculele precursoare ale vitaminei D circulă prin corp dar nu pot fi utilizate.

Magneziul potențează activitatea a peste 600 de enzime și influențează direct nivelul calciului, fiind implicat în prevenirea sindromului metabolic, a bolilor cardiovasculare și a osteoporozei, după cum explică dr. Mihaela Bilic.

Doza optimă recomandată este de 350–400 mg/zi, însă majoritatea occidentalilor au deficit de magneziu și de vitamina D.

Pentru a profita de aceste beneficii, Mihaela Bilic recomandă asocierea alimentelor bogate în vitamina D, precum peștele gras, ficatul sau ouăle, cu cele bogate în magneziu, cum sunt cacao, bananele, semințele sau nucile, și cu lactate bogate în calciu.

„Sănătatea înseamnă diversitate, asocieri alimentare și sinergii nutriționale!”, concluzionează nutriționista, potrivit dcnews.ro.