Semințele de chia, criticate de Mihaela Bilic: Care este alternativa?

Într-un mesaj video, publicat pe rețelele sociale, aceasta a pus sub semnul întrebării popularitatea semințelor de chia, sugerând că sunt adesea supraevaluate în alimentația de zi cu zi. În schimb, nutriționista recomandă semințele de cânepă, pe care le consideră o sursă completă de nutrienți.

Ce nutrienți conțin semințele de cânepă

Semințele de cânepă sunt bogate în proteine vegetale, acizi grași esențiali de tip omega-3, precum și în vitamine și minerale importante pentru organism, inclusiv magneziu, fosfor, fier, zinc și potasiu. De asemenea, acestea conțin fibre și un nivel scăzut de grăsimi saturate, fără grăsimi trans.

Beneficiile semințelor de cânepă

Studiile indică faptul că extractele din semințe de cânepă au efecte antioxidante. Unele cercetări sugerează, de asemenea, potențiale efecte neuroprotectoare și antiinflamatorii ale compușilor asociați acestei plante.

Conținutul ridicat de acizi grași omega-3 este asociat cu susținerea sănătății cardiovasculare și reducerea riscului de afecțiuni cardiace.

În același timp, aminoacidul arginină prezent în semințele de cânepă contribuie la producerea oxidului nitric, substanță implicată în dilatarea vaselor de sânge și menținerea elasticității acestora.

În anumite studii și recenzii științifice, compuși precum canabidiolul (CBD), au fost analizați pentru potențiale efecte asupra sistemului nervos și a unor afecțiuni neurologice, însă cercetările sunt încă în desfășurare, potrivit dcnews.ro.