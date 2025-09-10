Sportul accesibil și eficient: Beneficii pentru sănătate și siluetă

Ciclismul este sportul recomandat pentru a arde până la 600 de calorii pe oră și pentru a menține o stare fizică bună, potrivit medicului nutriționist Jean-Michel Cohen.

În contextul unui stil de viață sedentar, marcat adesea de oboseală cronică, lipsa energiei și acumularea kilogramelor, bicicleta poate fi soluția eficientă și accesibilă tuturor.

Beneficiile bicicletei pentru sănătate

Medicul nutriționist Jean-Michel Cohen spune că ciclismul este blând cu articulațiile și poate fi practicat atât în aer liber, cât și pe bicicleta de apartament, indiferent de anotimp. Această activitate îi ajută pe începători, persoanele supraponderale, seniori sau pe cei cu probleme articulare să își îmbunătățească condiția fizică fără riscuri.

Pe lângă arderea calorică semnificativă — între 400 și 600 de calorii pe oră, în funcție de intensitate — ciclismul aduce beneficii importante pentru sistemul cardiovascular și pentru circulația venoasă. Medicul spune că mișcarea repetată a picioarelor favorizează fluxul sanguin, reducând senzația de picioare grele și retenția de apă, probleme întâlnite frecvent în insuficiența venoasă.

Practicarea bicicletei este o opțiune comodă și se poate integra ușor în rutina zilnică, indiferent de condițiile meteo sau disponibilitatea de timp, fiind astfel un aliat de încredere pentru pierderea în greutate, tonifiere și menținerea sănătății pe termen lung, potrivit longevitymagazine.ro.