Statinele provoacă sau nu creșterea în greutate? Ce spun cercetătorii

Cu toate acestea, anumite cercetări sugerează că tratamentul cu statine ar putea fi asociat indirect cu acumularea kilogramelor în plus, fie prin schimbări ale stilului de viață, fie prin influențarea unor mecanisme metabolice.

Creșterea în greutate și statinele

Potrivit specialiștilor, creșterea în greutate nu figurează printre efectele secundare oficiale ale statinelor. Totuși, unele persoane care urmează acest tratament raportează modificări, precum creșterea circumferinței taliei, acumularea de grăsime abdominală sau o ușoară creștere a greutății corporale.

Experții consideră că unul dintre motivele posibile este schimbarea obiceiurilor alimentare. După începerea tratamentului, unele persoane pot deveni mai puțin atente la alimentație, având impresia că medicamentele compensează efectele unei diete dezechilibrate.

Deși dovezile disponibile sunt limitate, unele studii au analizat modul în care statinele pot influența metabolismul și hormonii implicați în controlul greutății.

Un studiu publicat în 2025, realizat pe animale, a observat că atorvastatina a produs modificări metabolice care ar putea favoriza creșterea în greutate. Cercetătorii au remarcat:

creșterea nivelului de grelină, hormon care stimulează senzația de foame;

apariția rezistenței la insulină, factor asociat cu dificultatea de a pierde în greutate;

modificări ale nivelurilor de leptină și rezistină, hormoni produși de țesutul adipos și asociați cu reglarea metabolismului.

Specialiștii subliniază însă că rezultatele obținute pe animale nu pot fi aplicate automat oamenilor, fiind necesare studii suplimentare.

Există o legătură între statine și hormoni?

Unele cercetări sugerează că anumite statine ar putea influența nivelul de leptină, hormon care joacă un rol esențial în reglarea apetitului și a greutății corporale pe termen lung.

Totuși, până în prezent nu există suficiente dovezi pentru a concluziona că statinele determină în mod direct acumularea kilogramelor în plus.

Cum poate fi controlată greutatea în timpul tratamentului

Medicii recomandă persoanelor care iau statine să adopte aceleași măsuri pentru menținerea unei greutăți sănătoase ca și restul populației.

Printre recomandările specialiștilor se numără:

minimum 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână;

consumul regulat de alimente bogate în fibre;

limitarea porțiilor și controlul aportului caloric;

reducerea consumului de produse ultraprocesate;

evitarea băuturilor și alimentelor bogate în zahăr adăugat;

hidratarea corespunzătoare și odihna suficientă.

Există o statină care ajută la controlul greutății?

Nu există o statină recomandată special pentru gestionarea greutății corporale. Aceste medicamente sunt prescrise exclusiv pentru reducerea colesterolului și scăderea riscului cardiovascular.

Alegerea tipului de statină și a dozei potrivite este făcută de medic, în funcție de istoricul medical și de nivelul colesterolului fiecărui pacient.

Concluziile specialiștilor

În prezent, nu există dovezi solide care să demonstreze că statinele provoacă direct creșterea în greutate. Totuși, anumite modificări ale stilului de viață sau mecanisme metabolice încă insuficient înțelese ar putea contribui la apariția kilogramelor în plus la unele persoane.

Specialiștii recomandă menținerea unei alimentații echilibrate și a unui stil de viață activ pe toată durata tratamentului, pentru a reduce riscul de creștere în greutate și pentru a maximiza beneficiile terapiei cu statine, potrivit medicalnewstoday.com.