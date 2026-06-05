TikTok și sănătatea mintală: Neurochirurgul Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă

Rețelele sociale, în special TikTok, se află în centrul unei dezbateri tot mai intense privind impactul asupra atenției, somnului și relațiilor interumane. Acad. prof. univ. dr. Vlad Ciurea susține că aceste platforme pot avea un efect puternic de captare a atenției, dificil de controlat.

Medicul Vlad Ciurea nu folosește TikTok

Medicul spune că nu folosește aplicația și că evită în general rețelele sociale, invocând lipsa de timp, dar și efectele pe care le-ar putea avea asupra concentrării.

"Cine e acela? Eu nu am așa ceva. În primul rând n-am timp, și sunt convins că, dacă deschid acest aparat și această fereastră spre TikTok, îmi captează toată energia. Voi vrea încă o dată, și încă o dată, și încă o dată", a explicat dr. Vlad Ciurea, medic neurochirurg, la Digi24.

„Telefonul a înlocuit conexiunea umană”

Specialistul atrage atenția și asupra schimbărilor din comportamentul social, mai ales în rândul tinerilor, unde interacțiunea directă este înlocuită tot mai des de utilizarea constantă a telefonului.

„Am văzut pacienți, mai ales tineri, domnișoare și doamne, care stau toată noaptea cu TikTok-ul în mână. În loc să țină un băiat de mână, țin telefonul și TikTok-ul în mână. Jignitor”, a mai spus medicul.

Efecte asupra creierului

Specialiștii în neuroștiință susțin că platformele bazate pe clipuri scurte pot stimula eliberarea rapidă de dopamină, ceea ce favorizează utilizarea repetitivă și poate duce la comportamente compulsive.

Potrivit cercetărilor recente, acest tip de consum digital poate afecta capacitatea de concentrare, atenția și calitatea somnului, elemente esențiale pentru funcționarea optimă a creierului.

În acest context, medicii atrag atenția asupra riscului de dependență digitală, în lipsa unor măsuri de echilibrare a timpului petrecut în mediul online. Fenomenul este considerat tot mai relevant în rândul adolescenților și tinerilor adulți.