de Redacția Jurnalul    |    20 Mai 2026   •   23:00
Trend periculos pe TikTok: Usturoi în nas pentru congestie nazală
Un nou trend apărut pe TikTok atrage atenția medicilor: utilizatorii introduc căței de usturoi crud în nări, în încercarea de a trata congestia nazală.

Deși filmările sugerează o „desfundare rapidă” a sinusurilor, specialiștii avertizează că efectul este înșelător și practica poate fi riscantă.

În numeroase clipuri virale, influenceri lasă usturoiul în nas timp de 10–20 de minute, după care îl îndepărtează, prezentând cantități de mucus drept dovadă a eficienței metodei. Medicii spun însă că fenomenul nu are legătură cu o curățare reală a sinusurilor, ci cu reacții fiziologice normale, potrivit dcmedical.ro.

Ce se întâmplă în cavitatea nazală

Mucoasa nazală are rol de protecție, producând mucus pentru a captura virusuri, bacterii și alergeni. În timpul răcelilor sau al sinuzitelor, această producție crește natural.

Atunci când un corp străin, precum un cățel de usturoi, este introdus în nas, acesta poate bloca drenajul normal al secrețiilor. Mucusul se acumulează în spatele obstacolului, iar la îndepărtarea acestuia este eliminat brusc. Această eliberare este adesea interpretată greșit ca un efect „terapeutic instant”.

Usturoiul, iritant pentru mucoasă

Usturoiul crud conține compuși sulfurați, inclusiv alicină, cu efect antimicrobian în anumite contexte. Totuși, la contactul direct cu mucoasa nazală, acești compuși pot acționa ca iritanți.

Efectele posibile includ inflamație locală, senzație de arsură și chiar creșterea producției de mucus, ceea ce poate agrava congestia în loc să o amelioreze.

Explicații greșite

Specialiștii atrag atenția că imaginile virale induc o corelație falsă. Mucusul observat după îndepărtarea usturoiului era deja prezent și a fost doar eliberat brusc. În plus, iritația locală stimulează suplimentar secreția.

Astfel, efectul spectaculos din videoclipuri nu reprezintă o vindecare, ci o reacție mecanică și fiziologică.

Atenție la riscuri

Deși usturoiul este studiat pentru posibile efecte antimicrobiene atunci când este consumat oral, nu există dovezi clinice care să susțină utilizarea sa intranazală.

Mucoasa nazală nu este destinată contactului cu astfel de substanțe, iar aplicarea directă nu este recomandată medical.

Medicii avertizează că această practică poate duce la mai multe complicații:

  • iritații și inflamații ale mucoasei nazale
  • agravarea congestiei prin creșterea secrețiilor
  • risc de infecție în cazul fragmentelor rămase
  • obstrucție nazală dacă usturoiul rămâne blocat
  • microtraumatisme sau sângerări

Alternative recomandate

Pentru congestie nazală, specialiștii recomandă metode sigure și validate științific, precum:

  • irigații nazale cu soluție salin
  • hidratare adecvată
  • inhalații cu aburi
  • tratamente recomandate de medic, în funcție de cauză
  • odihnă și recuperare

Fenomenul usturoiului în nas ilustrează modul în care trendurile virale pot distorsiona percepția asupra sănătății. Deși spectaculos în mediul online, efectul nu are bază medicală și poate aduce mai multe riscuri decât beneficii. Medicina rămâne fermă: nu orice metodă populară pe internet este și sigură sau eficientă în realitate.

