Trucul simplu din timpul somnului care poate reduce durerile de spate

Unul dintre trucurile recomandate de kinetoterapeuți și ortopezi este folosirea unei perne între genunchi în timpul somnului, în special pentru persoanele care dorm pe o parte.

Poziția de somn și sănătatea coloanei vertebrale

În timpul somnului, organismul intră într-un proces de recuperare, iar coloana vertebrală și musculatura au nevoie de o poziție corectă pentru a se relaxa și regenera.

Atunci când o persoană doarme pe o parte fără sprijin între picioare, piciorul aflat deasupra tinde să cadă înainte. Acest lucru poate determina o rotație a bazinului și poate pune presiune suplimentară asupra coloanei lombare.

În timp, această poziție poate contribui la apariția rigidității musculare și a durerilor resimțite dimineața, mai ales în zona inferioară a spatelui.

De ce să dormi cu o pernă între genunchi

Potrivit specialiștilor, o pernă plasată între genunchi ajută la menținerea alinierii naturale a șoldurilor, bazinului și coloanei vertebrale.

Prin susținerea piciorului superior, se reduce rotația lombară și se diminuează tensiunea exercitată asupra mușchilor și articulațiilor în timpul nopții. Astfel, musculatura se poate relaxa mai eficient, iar presiunea asupra discurilor intervertebrale este redusă.

Ce tip de pernă să folosești

Pentru a avea efectul dorit, perna trebuie să aibă o grosime suficientă pentru a umple spațiul dintre genunchi și a menține o poziție neutră a șoldurilor.

Specialiștii recomandă, în general, o pernă cu o grosime cuprinsă între 10 și 15 centimetri. O pernă prea subțire poate să nu ofere suportul necesar, în timp ce una prea groasă poate modifica poziția naturală a corpului.

Perna trebuie plasată între genunchi, nu între glezne, deoarece zona genunchilor este cea care influențează cel mai mult poziția bazinului și a coloanei.

Soluție pentru persoanele care dorm pe spate

Persoanele care preferă să doarmă pe spate pot plasa o pernă sub genunchi pentru a susține curbura naturală a coloanei lombare.

Această poziție este frecvent recomandată în programele de recuperare după anumite intervenții la nivelul coloanei vertebrale deoarece reduce presiunea asupra zonei lombare.

Când apar rezultatele

Mulți oameni observă o reducere a rigidității și a disconfortului lombar după doar câteva nopți de somn într-o poziție corectă. În cazul durerilor cronice cauzate de postura incorectă, îmbunătățirile pot deveni evidente după una sau două săptămâni de utilizare constantă.

Specialiștii subliniază că această metodă nu înlocuiește consultul medical sau tratamentul recomandat pentru afecțiunile grave ale coloanei vertebrale. Totuși, pentru durerile cauzate de pozițiile incorecte din timpul somnului, folosirea unei perne între genunchi reprezintă o soluție simplă, accesibilă și ușor de folosit, notează citymagazine.si.