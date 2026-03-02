Invidia, maladia care ne macină viețile

Facem loc analizei psihiatrei Karen Horney: „Avantajele altora, fie că este vorba despre o păpușă, o iubită, timp liber sau loc de muncă, par atât de glorioase și de dezirabile, încât persoana invidioasă se simte pe deplin îndreptățită în pizma sa. Această justificare este posibilă numai cu ajutorul unei falsificări involuntare a faptelor: o subestimare a ce are ea însăși și iluzia că avantajele celorlalți sunt cu adevărat cele de dorit. Autoamăgirea poate merge atât de departe, încât o face să creadă cu adevărat că se află într-o stare mizerabilă pentru că nu reușește să aibă acel unic avantaj prin care o altă persoană o depășește, uitând complet că, în toate celelalte privințe, nu și-ar dori deloc să facă schimb cu acea persoană. Prețul pe care trebuie să-l plătească pentru această falsificare este incapacitatea de a se bucura și de a aprecia posibilitățile de fericire disponibile”.

Subminarea propriilor scopuri

Tot aici: „Această incapacitate însă o protejează pe persoana afectată de mult-temuta invidie a altora. Ea nu se abține în mod deliberat să se mulțumească cu ce are, așa cum fac multe persoane normale care au motive întemeiate să se protejeze împotriva invidiei anumitor oameni și care, prin urmare, își denaturează situația reală; ea face acest lucru până la capăt, privându-se cu adevărat de orice bucurie. Astfel, își subminează propriile scopuri: vrea să aibă totul, dar, ca urmare a impulsurilor sale distructive și a anxietăților sale, ajunge în final cu mâinile goale. Este evident că tendința de a-i deposeda sau exploata pe ceilalți, la fel ca toate celelalte tendințe ostile specifice omului, nu numai că își are originea în relații personale deteriorate, ci duce la o deteriorare și mai mare a acestora. În special dacă această tendință este mai mult sau mai puțin inconștientă, așa cum se întâmplă de obicei, ea face ca persoana să devină timidă în raport cu ceilalți”.

Direcții profitabile

Mai mult: „Poate să se comporte și să se simtă liberă și naturală în preajma persoanelor de la care nu așteaptă nimic, dar devine timidă de îndată ce există vreo posibilitate de a obține vreun avantaj de la cineva. Avantajul poate fi legat de lucruri tangibile, cum ar fi informații sau o recomandare, sau poate fi legat de ceva mult mai puțin concret, cum ar fi simpla posibilitate a unor favoruri viitoare. Acest lucru este valabil în relațiile erotice, la fel ca în toate celelalte relații. O nevrotică de acest tip poate fi sinceră și naturală cu bărbații față de care nu are niciun interes, dar se simte stânjenită și intimidată în fața unui bărbat care îi place, deoarece, pentru ea, obținerea afecțiunii lui este echivalentă cu a obține ceva de la el. Persoanele de acest tip pot avea, în schimb, o capacitate excepțională de a câștiga bani, canalizându-și astfel impulsurile spre direcții profitabile”.

„Invidiosul se află într-o stare mizerabilă pentru că nu reușește să aibă acel unic avantaj prin care o altă persoană îl depășește, uitând că, în toate celelalte privințe, nu și-ar dori deloc să facă schimb cu acea persoană”, Karen Horney, psihologă

„Prețul pe care trebuie să-l plătească invidiosul este incapacitatea de a se bucura și de a aprecia posibilitățile de fericire disponibile”, Karen Horney, psihologă

››› Vezi galeria foto ‹‹‹