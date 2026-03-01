„Luna sângeroasă”: Eclipsa totală de Lună va avea loc pe 3 martie 2026

Din fericire, indiferent unde te afli pe pământ, poți urmări „luna sângeroasă” online pentru a savura cele 58 de minute de eclipsă lunară totală, când luna se mișcă complet în umbra întunecată a pământului și devine roșie.

Ultima eclipsă totală de Lună până în 2028

Va fi ultima eclipsă totală de lună până la Revelionul din 2028 și ultima vizibilă din America de Nord până la 25-26 iunie 2029.

Eclipsa de Lună din 2-3 martie 2026- din punctul în care umbra exterioară a Pământului se strecoară peste Lună până în momentul în care aceasta pleacă - durează aproximativ 5,5 ore, de la 3:44 a.m. la 9:23 a.m. EST, marți (3 martie), conform Time and Date.

Cu transmisiunile web care rulează pe telefon, tabletă și/sau laptop, puteți comuta între imaginile eclipsei în diferite regiuni ale Americii de Nord, precum și în Australia, Noua Zeelandă și Asia de Est.

Accesul la transmisiuni web va fi deosebit de important pentru observatorii cerului din Europa, Africa și cea mai mare parte a Asiei - unde eclipsa nu va fi deloc vizibilă - sau în fusurile orare estice din America de Nord. Din Midwest până la Coasta de Vest a Americii de Nord, luna total eclipsată va fi văzută deasupra orizontului vestic. Cu toate acestea, din cea mai mare parte a Coastei de Est luna va începe să apună exact când atinge totalitatea, potrivit livescience.com.

