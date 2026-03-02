Prețul petrolului a explodat după atacurile din Orientul Mijlociu: plus 13% în mai puțin de 48 de ore

Reacția piețelor a fost rapidă și amplă. Investitorii se tem că tensiunile militare s-ar putea extinde în întreaga regiune a Golfului, cea mai importantă zonă producătoare de petrol din lume. Traficul prin Strâmtoarea Hormuz - rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial - a fost aproape paralizat, iar traderii se tem de întreruperi în aprovizionarea cu petrol.

Cotația Brent, reperul internațional, a urcat cu 13%, până la 82 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele șapte luni. De asemenea, contractele futures pentru petrolul american - acordurile de cumpărare cu livrare la o dată viitoare - au crescut cu 9%, depășind 72 de dolari pe baril. De la începutul anului, petrolul Brent s-a scumpit cu peste 19%, iar actualul conflict a împins prețul și mai sus.

În paralel, contractele futures de pe Wall Street (acorduri prin care investitorii pariază pe evoluția indicilor înainte de deschiderea efectivă a bursei) indică o deschidere în scădere a piețelor americane. Indicele S&P 500, care urmărește evoluția celor mai mari 500 de companii listate în SUA, era în scădere cu aproximativ 1% în tranzacțiile din Asia, iar Nasdaq 100, dominat de marile companii din tehnologie, pierdea peste 1%.

În schimb, aurul a crescut, investitorii orientându-se către active considerate mai sigure în perioade de incertitudine.

Mesajul transmis de Trump într-un videoclip publicat pe platforma sa Truth Social a amplificat incertitudinile. El a declarat că atacurile asupra Iranului - care au vizat peste 1.000 de ținte și au dus la moartea liderului suprem Ali Khamenei și a unor comandanți militari de rang înalt - vor continua.

Economiștii avertizează că, dacă petrolul trece de 100 de dolari pe baril și se menține la acel nivel, economia globală ar putea intra într-un episod de stagflație, combinația periculoasă dintre inflație ridicată, încetinirea creșterii economice și creșterea șomajului.

Evercore ISI, un important grup de analiză financiară din SUA, atrage atenția că o închidere prelungită a Strâmtorii Hormuz va genera nu doar creșteri de prețuri, ci și probleme în disponibilitatea livrărilor. În plus, o întrerupere a exporturilor de gaze naturale din Qatar ar avea un impact semnificativ asupra Europei.

Și Citi, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, avertizează că, spre deosebire de alte crize care au trecut repede, actualul conflict ar putea avea efecte de durată, mai ales dacă rutele maritime vor fi blocate, iar conflictul din Iran se va prelungi.

Piețele emergente sunt considerate cele mai vulnerabile la un nou val inflaționist. Conflictul militar se traduce imediat în scumpiri la energie, presiune pe burse și o revenire a activelor de refugiu. Dacă tensiunile se adâncesc, efectele s-ar putea resimți rapid și în economie, inclusiv la pompă și în facturile la energie.

