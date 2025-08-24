Îți cade părul și ai unghii fragile? Descoperă mineralul care le întărește și previne osteoporoz

De aceea, suplimentele care ajută la formarea și protecția oaselor câștigă tot mai multă popularitate. Printre ele, siliciul organic se dovedește a fi un mineral esențial, chiar dacă nu este foarte cunoscut.

Pe lângă faptul că previne osteoporoza, siliciul joacă un rol important și în protecția inimii, a pielii, a părului și a unghiilor.

Siliciul organic: beneficii pentru sănătate

Siliciul este un oligoelement esențial pentru buna funcționare a organismului. În forma sa organică, aduce multiple avantaje:

Oase și articulații : contribuie la formarea și menținerea masei osoase, previne osteoporoza, accelerează vindecarea fracturilor și protejează cartilajele.

Piele, păr și unghii : combate semnele îmbătrânirii, redă elasticitatea pielii, întărește unghiile și reduce căderea părului.

Sistem cardiovascular : ajută la reducerea colesterolului și a tensiunii arteriale, protejând sănătatea inimii.

Sistem nervos și cerebral: sprijină buna funcționare a vaselor de sânge și a creierului. Citește pe Antena3.ro Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare

Un deficit de siliciu poate fi recunoscut prin simptome precum: păr fragil și subțiat, unghii casante, piele uscată, dinți sensibili.

De ce scade siliciul în organism după 35-40 de ani

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, capacitatea organismului de a absorbi siliciu se reduce. De aceea, după 35-40 de ani, riscul de deficit crește. Pentru a preveni acest lucru, putem apela la o dietă echilibrată sau, la nevoie, la suplimente recomandate de un medic.

Alimente bogate în siliciu

Pentru a menține nivelul optim de siliciu, este important să includem în alimentația zilnică:

Legume și verdețuri : spanac, pătrunjel, fasole verde, praz, morcovi, sfeclă, roșii, ceapă.

Fructe : citrice (lămâi, portocale), căpșuni, kiwi, avocado.

Cereale integrale : ovăz, orez, secară.

Fructe oleaginoase și semințe: nuci, migdale, semințe de floarea-soarelui.

Dacă aportul din alimentație nu este suficient, siliciul poate fi adăugat sub formă de supliment alimentar, dar numai la recomandarea unui specialist.