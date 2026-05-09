Capcana muncii intense: De ce efortul constant nu garantează întotdeauna succesul

După sute de discuții cu sportivi, antreprenori și directori de companii, el susține că oamenii care reușesc au în comun nu doar disciplina, ci și disponibilitatea de a accepta riscuri, greșeli și situații inconfortabile.

David Rogier spune că cei mai mulți oameni pornesc de la o idee greșită despre succes: aceea că efortul singur este suficient. „Cred că avem acest mit potrivit căruia, dacă muncești din greu, totul va fi bine și vei avea succes. Nu este adevărat”, a explicat el într-un interviu acordat CNBC Make It.

Potrivit antreprenorului american, munca susținută rămâne importantă, însă este doar una dintre componentele succesului. La fel de importante sunt asumarea riscurilor, ieșirea din zona de confort și capacitatea de a învăța din greșeli. „Dacă muncești din greu, nu înseamnă automat că vei avea succes”, susține el.

Contrar discursurilor motivaționale care susțin că oamenii de succes nu ar trebui să se teamă să greșească, Rogier spune că inclusiv frica de eșec poate avea un rol util. „Cred că asta e o prostie”, afirmă el despre ideea că frica de eșec trebuie eliminată complet.

CEO-ul consideră că o teamă „sănătoasă” de a greși îi motivează pe oameni să se pregătească mai bine și să evolueze. Diferența este că persoanele de succes continuă să meargă înainte chiar și atunci când acceptă posibilitatea unui eșec: „M-ar speria cineva care nu se teme deloc să eșueze”.

Rogier a vorbit despre lecțiile învățate după ce a discutat, de-a lungul anilor, cu sute de personalități care au susținut cursuri pe platforma MasterClass. Compania a fost fondată în 2015, după ce antreprenorul american a petrecut mai bine de un an încercând să convingă lideri cunoscuți din diverse industrii să devină instructori pe platformă.

De atunci, peste 200 de persoane - de la sportivi și actori până la antreprenori și foști directori ai unor mari companii - au susținut cursuri pentru MasterClass. Printre acestea se numără Serena Williams, una dintre cele mai titrate jucătoare de tenis din istorie, sau Bob Iger, fostul director executiv al companiei Walt Disney.

Potrivit lui Rogier, multe dintre aceste persoane au în comun ceea ce psihologii numesc „growth mindset” - mentalitatea de dezvoltare - adică tendința de a vedea greșelile ca oportunități de învățare, nu ca dovezi ale eșecului personal.

Drept exemplu, Rogier a amintit-o pe Sara Blakely, antreprenoarea care a fondat Spanx - cunoscută pentru lenjeria modelatoare și produsele de îmbrăcăminte - și care a vorbit în repetate rânduri despre felul în care tatăl ei o încuraja să accepte eșecul încă din copilărie.

„Tatăl meu mă încuraja pe mine și pe fratele meu să eșuăm”, explica Blakely într-un interviu mai vechi. „Cadoul pe care mi l-a făcut a fost să mă învețe că eșecul înseamnă să nu încerci, nu rezultatul final”. Ea povestea că tatăl ei îi întreba frecvent la cină: „La ce ai eșuat săptămâna aceasta?”, ideea fiind ca încercarea unor lucruri dificile să fie apreciată chiar și atunci când rezultatul nu era cel dorit.

Rogier spune că a introdus o practică asemănătoare și la MasterClass, unde trimite periodic angajaților emailuri în care îi întreabă ce a făcut compania greșit recent și ce poate învăța din acele situații.

O altă caracteristică observată frecvent la oamenii de succes este capacitatea de a-și promova propriile realizări, susține CEO-ul MasterClass. El îl citează și pe Jeffrey Pfeffer, profesor de comportament organizațional la Stanford University, care susține că oamenii trebuie să învețe să vorbească despre propriile rezultate dacă vor să avanseze în carieră: „Ești perceput după felul în care te prezinți, care este cel puțin la fel de important ca ceea ce faci efectiv”.

Mulți oameni talentați fac greșeala să creadă că rezultatele bune vor fi observate automat. „Nu poți doar să faci o muncă bună și să te aștepți ca oamenii să observe singuri”, afirmă Rogier. „Trebuie să fii bun și la a o scoate în lume și la a-i face pe oameni să îi acorde atenție”.

