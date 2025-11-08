Migrenă sau doar o simplă durere de cap? 12 semne dureroase care fac diferența

De la senzații electrizante până la tulburări de vedere, migrenele pot transforma o zi obișnuită într-o adevărată provocare. Dacă ai avut vreodată o durere de cap „altfel” — intensă, ciudată sau însoțită de alte simptome neașteptate — poate fi vorba de o migrenă. Iată cele mai frecvente 12 simptome care te pot ajuta să înțelegi mai bine ce se întâmplă.

1. Senzație de electricitate în cap

Unii oameni descriu migrenele ca pe niște unde electrice care traversează creierul. Durerea poate porni de la baza craniului și se poate extinde spre scalp sau gât, iar după episod, zona rămâne adesea sensibilă.

2. Pierderea sensibilității

În timpul migrenelor, poți experimenta amorțeală în față, brațe sau degete. Acest simptom poate semăna cu un atac cerebral, fiind extrem de înspăimântător, dar în mod normal este temporar.

3. Durere pulsatilă intensă

Durerile migrenoase au, de obicei, un ritm de pulsație — simți cum „bate” în interiorul craniului, adesea pe o singură parte. Acest tip de durere poate dura ore sau chiar zile.

4. Sensibilitate la lumină (fotofobie)

Chiar și lumina blândă poate părea insuportabilă în timpul unei crize migrenoase. De aceea, multe persoane aleg să se retragă într-o încăpere întunecată.

5. Vedere încețoșată și „aure”

Înainte de apariția migrenei, unele persoane au parte de o așa-numită „aură”: pete luminoase, linii ondulate, pierderi temporare de vedere sau forme stranii în câmpul vizual.

6. Durere la simpla atingere

Chiar și o atingere ușoară poate declanșa disconfort intens — cum ar fi pieptănatul, purtarea unei eșarfe sau simpla mișcare a părului.

7. Rigiditate și tensiune

Gâtul și umerii pot deveni extrem de încordați, iar mobilitatea limitată. De multe ori, acest simptom amplifică durerea de cap, creând un cerc vicios.

8. Vertij și senzație de leșin

Migrenele pot da amețeli severe, echilibru afectat sau senzație de plutire. Acest tip se numește migrenă vestibulară și poate fi periculos dacă nu e tratat corect.

9. Zgomote în urechi (tinitus)

Multe persoane cu migrene aud țiuituri sau alte sunete fantomă în urechi. Acestea pot fi intense în timpul episodului.

10. Presiune puternică în cap

O senzație de strângere sau apăsare pe creier, asemănătoare cu un bandaj prea strâns. Această presiune poate fi localizată sau difuză.

11. Grețuri și disconfort gastric

Migrenele afectează uneori și stomacul: greață, vărsături sau lipsă de poftă de mâncare. Pentru unii, acestea apar chiar înaintea durerii de cap.

12. Senzație de furnicături (ace și cuțite)

Această senzație poate apărea în scalp, față sau extremități și este cauzată de o activitate electrică anormală în creier, pe perioada migrenei.

De ce e important să cunoști aceste simptome?

Migrenele pot mima alte boli grave — de la AVC la probleme neurologice sau cardiace. Înțelegerea simptomelor te ajută nu doar să gestionezi mai bine un episod, dar și să explici altora — inclusiv medicului — ce simți cu adevărat.

Dacă ai episoade recurente sau simptome severe, programează o consultație la neurolog. Migrenele se pot trata, iar unele terapii moderne pot reduce frecvența și intensitatea lor.