Mihaela Bilic: Cât de sănătoase sunt, de fapt, toba, lebărul și caltaboșul

Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică, însă, că aceste preparate tradiționale sunt mult mai valoroase din punct de vedere nutrițional decât par la prima vedere — și pot fi consumate fără vinovăție, dacă sunt mâncate corect.

Ce au în comun toba, lebărul și caltaboșul

Cele trei preparate sunt realizate din organe și părți mai puțin „nobile” ale porcului: ficat, inimă, cap, urechi, gușă sau șorici. Tocmai aceste ingrediente le oferă un profil nutrițional surprinzător de bun.

Avantajele organelor:

sunt accesibile ca preț

au conținut ridicat de proteine

conțin mai puține grăsimi decât se crede

sunt extrem de bogate în vitamine și minerale esențiale

Ficatul – un adevărat concentrat de nutrienți

Potrivit explicațiilor Mihaelei Bilic, 100 de grame de ficat pot acoperi:

aproximativ 50% din necesarul zilnic de fier

între 100% și 300% din necesarul de vitamine din grupul B

un aport de vitamina A de 15–30 de ori mai mare decât doza zilnică recomandată

În plus, ficatul este bogat în vitaminele A și D, dar și în zinc, seleniu și fier, elemente esențiale pentru imunitate și prevenirea anemiei.

Toba – dietetică și bogată în colagen

Deși este adesea considerată „grea”, toba este unul dintre cele mai dietetice produse tradiționale:

doar 145 kcal / 100 g

aproximativ 9 g de grăsime

conținut ridicat de colagen, benefic pentru articulații, piele și elasticitatea țesuturilor

Este, practic, un amestec de organe, cartilagii și gelatină, cu un aport caloric surprinzător de mic.

Lebărul și caltaboșul – aliați împotriva anemiei

Atât lebărul, cât și caltaboșul conțin minimum 20% ficat, motiv pentru care pot fi considerate adevărate produse anti-anemice. Consumul lor aduce un aport consistent de fier și vitamine din complexul B, esențiale pentru energie și formarea globulelor roșii.

Sunt aceste preparate potrivite și pentru slăbit?

Contrar miturilor, din punct de vedere nutrițional, aperitivele din carne de porc pot fi compatibile cu un regim de slăbire, cu o condiție esențială: să fie consumate fără pâine.

În medie, aceste produse au:

aprox. 18% proteine

aprox. 20% grăsimi

circa 220 kcal / 100 g

sub 1% carbohidrați

Cu ce le combinăm corect

Pentru o masă echilibrată, Mihaela Bilic recomandă asocierea lor cu:

bastonașe de legume crude

murături

ceapă

muștar

măsline

dulceață de ardei iute

Astfel, obținem sațietate, gust și echilibru nutrițional, fără excese inutile.

Toba, lebărul și caltaboșul nu sunt „dușmanii” siluetei, ci preparate tradiționale cu beneficii reale, atunci când sunt consumate cu moderație și în combinațiile potrivite. De Crăciun, tradiția și nutriția pot merge mână în mână — fără vinovăție și fără compromisuri.