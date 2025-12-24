Mihaela Bilic: Cât de sănătoase sunt, de fapt, toba, lebărul și caltaboșul

Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică, însă, că aceste preparate tradiționale sunt mult mai valoroase din punct de vedere nutrițional decât par la prima vedere — și pot fi consumate fără vinovăție, dacă sunt mâncate corect.
Ce au în comun toba, lebărul și caltaboșul
Cele trei preparate sunt realizate din organe și părți mai puțin „nobile” ale porcului: ficat, inimă, cap, urechi, gușă sau șorici. Tocmai aceste ingrediente le oferă un profil nutrițional surprinzător de bun.
Avantajele organelor:
-
sunt accesibile ca preț
-
au conținut ridicat de proteine
-
conțin mai puține grăsimi decât se crede
-
sunt extrem de bogate în vitamine și minerale esențiale
Ficatul – un adevărat concentrat de nutrienți
Potrivit explicațiilor Mihaelei Bilic, 100 de grame de ficat pot acoperi:
-
aproximativ 50% din necesarul zilnic de fier
-
între 100% și 300% din necesarul de vitamine din grupul B
-
un aport de vitamina A de 15–30 de ori mai mare decât doza zilnică recomandată
În plus, ficatul este bogat în vitaminele A și D, dar și în zinc, seleniu și fier, elemente esențiale pentru imunitate și prevenirea anemiei.
Toba – dietetică și bogată în colagen
Deși este adesea considerată „grea”, toba este unul dintre cele mai dietetice produse tradiționale:
-
doar 145 kcal / 100 g
-
aproximativ 9 g de grăsime
-
conținut ridicat de colagen, benefic pentru articulații, piele și elasticitatea țesuturilor
Este, practic, un amestec de organe, cartilagii și gelatină, cu un aport caloric surprinzător de mic.
Lebărul și caltaboșul – aliați împotriva anemiei
Atât lebărul, cât și caltaboșul conțin minimum 20% ficat, motiv pentru care pot fi considerate adevărate produse anti-anemice. Consumul lor aduce un aport consistent de fier și vitamine din complexul B, esențiale pentru energie și formarea globulelor roșii.
Sunt aceste preparate potrivite și pentru slăbit?
Contrar miturilor, din punct de vedere nutrițional, aperitivele din carne de porc pot fi compatibile cu un regim de slăbire, cu o condiție esențială: să fie consumate fără pâine.
În medie, aceste produse au:
-
aprox. 18% proteine
-
aprox. 20% grăsimi
-
circa 220 kcal / 100 g
-
sub 1% carbohidrați
Cu ce le combinăm corect
Pentru o masă echilibrată, Mihaela Bilic recomandă asocierea lor cu:
-
bastonașe de legume crude
-
murături
-
ceapă
-
muștar
-
măsline
-
dulceață de ardei iute
Astfel, obținem sațietate, gust și echilibru nutrițional, fără excese inutile.
Toba, lebărul și caltaboșul nu sunt „dușmanii” siluetei, ci preparate tradiționale cu beneficii reale, atunci când sunt consumate cu moderație și în combinațiile potrivite. De Crăciun, tradiția și nutriția pot merge mână în mână — fără vinovăție și fără compromisuri.