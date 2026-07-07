x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Mitul „soarelui bun” a fost demontat: Nu există nicio oră sigură pentru expunerea fără SPF

Mitul „soarelui bun” a fost demontat: Nu există nicio oră sigură pentru expunerea fără SPF

de Redacția Jurnalul    |    07 Iul 2026   •   20:00
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Mitul „soarelui bun” a fost demontat: Nu există nicio oră sigură pentru expunerea fără SPF
Bronzul de dimineață sau de seară fără protecție solară distruge la fel de mult pielea

 Chiar şi perioadele scurte de expunere la soare, la intervale orare considerate în mod tradiţional "sigure", pot să provoace leziuni cutanate şi să contribuie la creşterea riscului de cancer de piele, conform concluziilor unui studiu australian, transmite miercuri agenţia de presă Xinhua.

Noile constatări contrazic ipotezele din domeniul sănătăţii publice, acceptate de mult timp, potrivit cărora timpul petrecut în aer liber la începutul sau la sfârşitul zilei nu ar provoca leziuni cutanate, potrivit unui comunicat al Institutului de Cercetări Medicale QIMR Berghofer din Australia, publicat miercuri.

"Poţi primi aceeaşi doză de radiaţii UV (ultraviolete) într-un interval scurt de timp la mijlocul zilei, sau într-un interval mai lung, dimineaţa devreme sau seara târziu. Cercetarea noastră a arătat că doza totală este cea care contează, nu cât timp durează până o primeşti", a declarat Rachel Neale, profesoară la QIMR Berghofer.

"Oamenilor le poate fi indus un fals sentiment de siguranţă atunci când intensitatea razelor solare este slabă şi petrec prea mult timp în aer liber fără protecţie adecvată. Am demonstrat că acest lucru reprezintă o problemă în ceea ce priveşte leziunile cutanate", a precizat Neale, una dintre coordonatorii studiului publicat în jurnalul ştiinţific Photochemistry and Photobiology.

Conform studiului, biopsiile au relevat leziuni ale ADN-ului şi răspunsuri de stres celular, indiferent dacă expunerea la radiaţiile UV a avut loc rapid sau mai lent.

Cercetătorii au măsurat biomarkeri, printre care p53, o proteină asociată cu leziunile ADN-ului, şi au descoperit dovezi ale unor efecte nocive la niveluri inferioare celor care provoacă înroşirii pielii.

David Whiteman, profesor la QIMR Berghofer şi unul dintre coordonatorii studiului, a afirmat că expunerea repetată la un nivel scăzut de radiaţii solare ar putea "avea un impact cumulativ asupra pielii şi poate duce la mutaţii care vor declanşa cancerul de piele".

Cercetătorii au subliniat că lumina solară rămâne esenţială pentru aportul de vitamina D şi pentru sănătatea generală, însă au precizat că protecţia solară ar trebui utilizată mai consecvent, chiar şi în timpul expunerilor scurte sau de intensitate redusă. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: mit soare expunere SPF
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri