Efectele exercițiilor fizice asupra minții

„Când facem orice gest, sistemul nervos central este cel care dă comanda către sistemul nervos periferic, cu alte cuvinte, creierul este cel care le ordonă muşchilor să se mişte. În realizarea unui anumit exercițiu atletic, creierul trebuie să analizeze situația, să înțeleagă ce are de făcut şi să transmită impulsul muşchilor relevanţi. De exemplu, în fața unei mingi de tenis pe care ne-o aruncă adversarul, mintea se trezește examinând o mie de soluții posibile și, dintre acestea, făcând evaluările corespunzătoare, va trebui să o aleagă pe cea mai bună. Și apoi din nou și din nou, astfel încât repetarea acestei mișcări nu doar că antrenează mușchii implicați, dar stimulează și activitatea creierului”, explică dr. David Della Morte Canosci.

Plasticitate

„Iar stimularea continuă a funcțiilor cognitive - a completat dr. David Della Morte Canosci - este chiar ceea ce le împiedică să se deterioreze. Feedbackul și feedforward-ul, adică răspunsul la un stimul extern și imaginarea mișcării noastre ulterioare, sunt cheia fiecărui antrenament și sunt fundamentale pentru a stimula activitatea cognitivă la orice vârstă. Dintre toți stimulii pe care creierul nostru îi poate primi, cel mai eficient ține de nevoia noastră de readaptare la situaţii şi la noi nevoi, construind conexiuni neuronale care nu existau sau înlocuind unele care se deterioraseră. Se numeşte neuroplasticitate şi, da, este posibilă chiar şi la vârsta adultă. În timp ce în trecut se credea că în creier ar fi doar celule nereplicabile, care odată pierdute nu ar mai putea fi înlocuite, acum știm că nu este aşa: credem că există celule stem proiectate special pentru a susține producerea de noi celule nervoase. Dar pentru a antrena plasticitatea, mintea noastră are nevoie de stimuli, iar sportul constituie un stimul foarte important, pentru că ne pune mereu în faţa unor noi provocări, confruntându-ne cu ceilalţi, dar mai ales cu limitele noastre”.

Diversificare, nu repetiție

Mai departe: „Întotdeauna ridicarea puțin mai sus a ștachetei permite unor zone ale creierului să rămână active, iar această activitate este unul dintre cei mai importanți factori împotriva îmbătrânirii. În general, cu cât exercițiile din programul de antrenament sunt mai diferite, cu atât vom stimula mai mult plasticitatea creierului. Este important să nu repetăm întotdeauna același lucru, ci să complicăm exerciţiul, astfel încât să fim tot timpul nevoiţi să ne întrebăm la nivel cognitiv ce şi cum să facem. Pentru că în sport nu există nimic mai rău decât lenea mentală. Cine nu știe să facă alegerea corectă la momentul potrivit pierde, în orice sport”.

Motricitate, nu forță musculară

Există sporturi mai bune decât altele? „Nu există sporturi mai potrivite decât altele, raportate la longevitate. Cu toate acestea, există linii directoare de urmat pentru o activitate sportivă eficientă. Obiectivul principal al antrenamentului care vizează longevitatea nu este pierderea în greutate sau dezvoltarea mușchilor, ci mai degrabă menținerea tonusului muscular și a reflexelor, astfel încât să se evite sau să se limiteze pe cât posibil acea fragilitate care stă la baza dizabilității (înțeleasă aici ca ansamblu de limitări care pe termen lung ne pot conduce la imobilitate, afectându-ne durata și calitatea vieții). Trebuie să ne schimbăm perspectiva asupra exerciţiului fizic, vizând mai curând păstrarea unor abilităţi de motricitate fină şi de control, şi mai puțin forța musculară. De exemplu, prioritatea nu va fi să avem gambe puternice, ci să lucrăm la stabilitatea care ne permite să nu cădem. Exerciţiul va fi axat pe obiectivul de a ne ţine tot timpul active acele grupe de muşchi care, chiar dacă îşi pierd din calitate, sunt fundamentale în răspunsul prompt în cazul unor accidente neprevăzute”.

Pentru a antrena plasticitatea, mintea noastră are nevoie de stimuli, iar sportul constituie un stimul important, pentru că ne pune mereu în faţa unor noi provocări, confruntându-ne cu ceilalţi, dar mai ales cu limitele noastre. - Dr. David Della Morte Canosci

În sport nu există nimic mai rău decât lenea mentală. - Dr. David Della Morte Canosci