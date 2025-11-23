Neurolog de top: „Renunțați imediat la aceste 3 obiceiuri – distrug creierul!”

Neurologul Robert Love afirmă că unele activități obișnuite pe care le considerăm inofensive pot avea efecte grave asupra sănătății cognitive. Printre cei mai mari vinovați pentru deteriorarea creierului se numără fumatul, consumul de alcool și lipsa somnului, conform Times of India.

Fumatul este asociat cu plămânii și inima, dar puțini oameni cunosc relația sa cu creierul. Potrivit dr. Love, fumatul accelerează îmbătrânirea creierului, diminuează funcțiile cognitive și crește riscul de boli neurodegenerative.

Nicotina și alte substanțe nocive din țigări restricționează fluxul sanguin către creier. Acest lucru împiedică transportul oxigenului și al nutrienților către celulele creierului.

Consecințele pentru creier includ: probleme de memorie, dificultăți de concentrare, încetinirea gândirii și micșorarea regiunilor legate de memorie și învățare.

Fumatul favorizează inflamația și stresul oxidativ în creier, promovând declinul cognitiv. Renunțarea la acest obicei va reduce aceste riscuri și va ajuta creierul să recupereze funcționalitatea pierdută.

Alcoolul este acceptat social și consumat cu moderație, dar consumul excesiv sau cronic este dăunător pentru creier. Dr. Love subliniază că alcoolul modifică modul în care creierul comunică.

Efectele alcoolului asupra creierului: afectează învățarea și memoria, ifluențează luarea deciziilor, reduce țesutul cerebral și distorsionează echilibrul neurotransmițătorilor.

Alcoolul perturbă calitatea somnului, iar somnul perturbat amplifică efectul toxic asupra creierului. Consumul cronic crește riscul de boli neurodegenerative și poate duce la afectarea cognitivă permanentă.

Multe persoane renunță la somn fără să conștientizeze impactul asupra creierului. Statul până târziu în mod repetat poate perturba mecanismele de autoreparare ale creierului.

Somnul ajută creierul la: consolidarea memoriei, eliminarea toxinelor și menținerea funcțiilor cognitive generale.

Somnul cronic deficitar afectează concentrarea și încetinește timpul de reacție. Privarea de somn pe termen lung poate duce la vulnerabilitate crescută la demență și alte tulburări cognitive.

Privarea de somn crește nivelul hormonilor de stres care distrug neuronii și reduc plasticitatea creierului.

Neurologul Robert Love recomandă:

Pentru fumători: Evitați să începeți să fumați, deoarece acest obicei poate duce la probleme ireversibile pentru creier.

Pentru consumul de alcool: Optați pentru băuturi benefice pentru creier, nu pentru alcool.

Pentru somn: Mențineți un program regulat de 7-9 ore pe noapte și creați un mediu propice somnului.

Activitățile benefice pentru creier sunt exercițiile fizice regulate, lectura și puzzle-urile, implicarea socială și dieta bogată în antioxidanți și omega-3.

Chiar și mici perioade de activitate fizică pot îmbunătăți starea de spirit și concentrarea creierului. O dietă echilibrată, bogată în fructe și legume, alimentează creierul și îmbunătățește memoria.

(sursa: Mediafax)