Ce spun noile cercetări despre efectele alcoolului asupra creierului

Chiar și consumul moderat de alcool poate modifica semnificativ modul în care creierul comunică, potrivit unui nou studiu. Cercetarea, coordonată de Universitatea din Minnesota, a descoperit că doar câteva băuturi pot fragmenta comunicarea la nivelul întregului creier, determinând regiunile să funcționeze mai izolat, relatează ScienceAlert.

Cercetătorii au recrutat 107 adulți sănătoși, cu vârste între 21 și 45 de ani. Participanții au luat parte la două sesiuni și au primit fie alcool, fie un placebo. Doza de alcool a ridicat alcoolemia la limita legală de conducere din SUA, de 0,08%.

La aproximativ 30 de minute după consum, participanții au fost supuși unor scanări RMN pentru a măsura activitatea cerebrală. Oamenii de știință au analizat comunicarea dintre 106 regiuni ale creierului, folosind modele matematice avansate.

Rezultatele au arătat că alcoolul a crescut eficiența locală și gradul de grupare în rețelele cerebrale. În același timp, eficiența globală a scăzut, ceea ce înseamnă că informațiile au fost mai puțin integrate la nivelul întregului creier.

Pe scurt, regiunile cerebrale au comunicat mai mult în interiorul unor grupuri restrânse, decât la nivelul întregii rețele. Cercetătorii au comparat efectul cu traficul care circulă într-un singur cartier, în loc să traverseze întregul oraș.

Deși participanții aveau niveluri similare de alcool în sânge, unii au raportat o senzație mai intensă de intoxicație. Studiul a arătat că o deconectare mai pronunțată între regiunile creierului a fost asociată cu o percepție mai puternică a stării de ebrietate.

Una dintre cele mai afectate zone a fost lobul occipital, responsabil de procesarea informațiilor vizuale. Reducerea conectivității globale în această regiune ar putea explica vederea încețoșată și problemele de coordonare după consumul de alcool.

Echipa sugerează că persoanele cu consum cronic de alcool ar putea prezenta rețele cerebrale și mai dezorganizate. Studiile viitoare ar trebui să includă grupuri de vârstă diferite și tipare de consum mai intense.

Publicată în revista Drug and Alcohol Dependence, cercetarea evidențiază modul în care alcoolul perturbă comunicarea cerebrală la nivel de rețea. Chiar și expunerea pe termen scurt pare să determine creierul să proceseze informațiile într-un mod mai fragmentat.

(sursa: Mediafax)