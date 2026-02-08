OMS: Peste o treime din cazurile de cancer prevenibile pot fi evitate prin schimbări simple

Potrivit raportului OMS, în anul 2022 au fost înregistrate aproximativ 19 milioane de cazuri noi de cancer, dintre care 38% au fost asociate cu 30 de factori de risc modificabili. Printre cei mai importanți se numără fumatul, consumul de alcool, indicele crescut de masă corporală, lipsa activității fizice, poluarea aerului, radiațiile ultraviolete, infecțiile și expunerile profesionale periculoase, scrie Science Alert.

„Abordarea acestor cauze prevenibile reprezintă una dintre cele mai puternice oportunități de a reduce povara globală a cancerului”, a declarat Isabelle Soerjomataram, epidemiolog medical la OMS și autoarea principală a analizei.

Fumatul rămâne cel mai important factor de risc prevenibil, fiind responsabil pentru 15% din toate cazurile de cancer diagnosticate la nivel mondial. Impactul este deosebit de sever în rândul bărbaților, unde fumatul a contribuit la 23% din noile cazuri de cancer.

Poluarea aerului are, de asemenea, un impact semnificativ, cu variații regionale importante. În Asia de Est, aproximativ 15% din cazurile de cancer pulmonar la femei au fost atribuite poluării, în timp ce în Africa de Nord și Asia de Vest, 20% din cazurile de cancer pulmonar la bărbați au fost legate de acest factor.

Consumul de alcool ocupă locul al doilea între factorii de risc comportamentali, fiind responsabil pentru 3,2% din noile cazuri de cancer, adică aproximativ 700.000 de îmbolnăviri. Infecțiile au fost asociate cu aproximativ 10% din cazurile noi de cancer, iar în rândul femeilor, infecția cu virusul HPV reprezintă principala cauză prevenibilă a cancerului de col uterin. Deși există un vaccin eficient, acoperirea vaccinală rămâne scăzută în multe regiuni ale lumii.„Prin analiza diferențelor dintre țări și grupuri de populație, oferim guvernelor informații concrete pentru a preveni numeroase cazuri de cancer înainte ca acestea să apară”, a subliniat André Ilbawi, coordonator OMS pentru controlul cancerului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)