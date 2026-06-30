Paracetamol vs. ibuprofen: ce alegi pentru febră, durere sau inflamație?

Alegerea corectă depinde de simptome, de afecțiunile existente și de tratamentele pe care le urmezi.

Mulți oameni aleg unul dintre cele două medicamente fără să știe că acționează diferit și că fiecare are avantaje, dar și contraindicații. Folosite corect, ambele sunt eficiente. Administrate nepotrivit, însă, pot crește riscul unor efecte adverse importante.

Care este diferența dintre paracetamol și ibuprofen?

Principala diferență este modul în care acționează.

Paracetamolul calmează durerea și reduce febra, însă nu are un efect antiinflamator important.

Ibuprofenul, în schimb, face parte din categoria antiinflamatoarelor nesteroidiene (AINS), ceea ce înseamnă că:

reduce durerea;

scade febra;

combate inflamația.

De aceea, ibuprofenul este preferat atunci când durerea este însoțită de inflamație, în timp ce paracetamolul este adesea suficient pentru febră sau dureri ușoare.

Când este recomandat paracetamolul?

Paracetamolul este utilizat frecvent pentru:

febră;

dureri de cap;

răceală și gripă;

dureri musculare ușoare;

dureri dentare;

dureri menstruale.

Un avantaj important este că este, în general, mai bine tolerat de stomac decât ibuprofenul. Din acest motiv, poate fi o opțiune mai potrivită pentru persoanele cu gastrită, reflux gastroesofagian sau ulcer, dacă nu există alte contraindicații, scrie dcmedical.ro.

Atenție la supradozaj

Paracetamolul se regăsește și în numeroase medicamente pentru răceală și gripă.

Dacă iei mai multe produse în același timp fără să verifici compoziția, poți depăși doza maximă recomandată.

Supradozajul poate provoca leziuni severe ale ficatului și reprezintă una dintre cele mai importante urgențe medicamentoase.

Persoanele cu boli hepatice sau cele care consumă alcool în mod regulat trebuie să discute cu medicul înainte de administrare.

Când este recomandat ibuprofenul?

Ibuprofenul este indicat în special atunci când există inflamație, cum se întâmplă în cazul:

durerilor articulare;

durerilor de spate;

entorselor;

inflamațiilor dentare;

durerilor musculare;

durerilor menstruale.

În aceste situații poate avea un efect mai puternic decât paracetamolul.

Cine trebuie să fie atent la ibuprofen?

Deși este eficient, ibuprofenul nu este potrivit pentru toată lumea.

Administrarea necesită prudență în cazul persoanelor cu:

ulcer gastric sau duodenal;

gastrită severă;

boli renale;

insuficiență cardiacă;

hipertensiune arterială necontrolată;

tratament cu anticoagulante.

În plus, medicamentul este recomandat să fie luat după masă, deoarece poate irita mucoasa gastrică.

Ce alegi pentru febră?

Atât paracetamolul, cât și ibuprofenul reduc temperatura corporală.

În multe situații, paracetamolul reprezintă prima alegere, mai ales atunci când pacientul are probleme digestive sau există contraindicații pentru antiinflamatoare.

Ibuprofenul poate fi util dacă febra este însoțită de inflamație, însă trebuie evitat în caz de deshidratare, vărsături, diaree sau boli renale.

La copii, dozele trebuie calculate strict în funcție de greutate și administrate doar în formele pediatrice recomandate.

Ce alegi pentru durere?

Alegerea depinde de cauza durerii.

Paracetamolul este eficient pentru:

dureri de cap;

dureri provocate de răceală;

dureri musculare ușoare;

febră.

Ibuprofenul este preferat pentru:

dureri articulare;

inflamații;

traumatisme;

entorse;

dureri dentare cu inflamație.

Se pot administra împreună?

În anumite situații, medicul poate recomanda utilizarea ambelor medicamente, deoarece conțin substanțe active diferite.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că trebuie combinate fără recomandare sau că pot fi alternate la întâmplare.

Pentru febră sau dureri persistente, este mai sigur să ceri sfatul unui medic sau farmacist, pentru a evita greșelile de dozare.

Când trebuie să mergi la medic?

Medicamentele fără rețetă sunt destinate tratării simptomelor pe termen scurt.

Este recomandat un consult medical dacă:

febra persistă mai multe zile;

durerea este severă sau se agravează;

apar dificultăți de respirație;

există dureri în piept;

apar vărsături persistente;

apar semne de sângerare digestivă;

există confuzie, deshidratare sau erupții cutanate severe.

De asemenea, femeile însărcinate, persoanele în vârstă, copiii mici și pacienții cu boli cronice ar trebui să ceară întotdeauna recomandarea medicului înainte de administrarea acestor medicamente.

Paracetamolul și ibuprofenul sunt medicamente eficiente, însă nu au exact aceleași indicații.

Dacă ai febră sau o durere ușoară, paracetamolul este adesea suficient și este, în general, mai blând cu stomacul. Dacă durerea este însoțită de inflamație, ibuprofenul poate fi o alegere mai potrivită, cu condiția să nu existe contraindicații.

În toate cazurile, respectarea dozelor recomandate și citirea prospectului sunt esențiale pentru utilizarea în siguranță a acestor medicamente.