Jurnalul.ro › Viaţă sănătoasă › Paralizia facială cauzată de stres: cum o recunoști și ce ai de făcut urgent Paralizia facială cauzată de stres: cum o recunoști și ce ai de făcut urgent

Paralizia facială cauzată de stres: cum o recunoști și ce ai de făcut urgent

Sursa foto: sursa foto: sfatulparintilor.ro

Într-o lume în care stresul a devenit o constantă zilnică, corpul nostru are propriile metode de a ne avertiza că am depășit o limită periculoasă. Unul dintre aceste semnale este paralizia facială cauzată de stres, cunoscută și sub denumirea de paralizia Bell.