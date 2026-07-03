Cum să te răcorești în timpul unui val de căldură, chiar și fără aer condiționat

Când căldura devine periculoasă, pericolele reprezentate de vremea caldă depind mai mult decât de temperatură. Cea mai detaliată măsurătoare se numește temperatura globului umed (WBGT), care include temperatura, umiditatea, acoperirea cu nori și vântul. Indicele de căldură, care măsoară temperatura și umiditatea, este mai puțin descriptiv, dar mai ușor de găsit pe aplicațiile meteo, potrivit AP.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) are un tabel care calculează cât de periculoasă poate fi expunerea prelungită, bazându-se doar pe indicele de căldură. De exemplu, o zi în care temperaturile ating 36 de grade Celsius și o umiditate de 45% ar intra în categoria „pericol” pentru expunere prelungită sau activitate intensă.

Pragul WBGT nu este exact, dar cercetări recente sugerează că nici măcar unii tineri sănătoși nu pot suporta ore întregi de expunere la căldură și umiditate ridicată.

Temperaturile peste noapte pot fi o parte deosebit de periculoasă a unui val de căldură, a declarat Ashley Ward, directoarea Centrului de Inovare în Politici de Căldură de la Universitatea Duke.

Corpul are nevoie de pauză

„Corpul tău are nevoie de o pauză”, a spus ea. „Nu obții asta peste noapte, a doua zi începem cu deficit.” Căldura poate reduce productivitatea muncii și poate duce la mai multe vizite la camera de gardă.

„Când temperaturile peste noapte nu scad sub 24 de grade Celsius”, a spus ea, „începem să vedem niște rezultate destul de extraordinare în ceea ce privește bolile de căldură și insolația și chiar mortalitatea.”

Ward a spus că aerul condiționat poate ajuta, dar a recunoscut că nu toată lumea are acces.

Creați un „colț răcoros”

Dacă nu vă puteți permite să răcoriți întreaga casă, a spus Ward, creați un „colț răcoros” și dormiți acolo, astfel încât corpul dumneavoastră să fie pregătit pentru a doua zi.

Răcitoarele evaporative pot ajuta în caz de căldură uscată, dar cresc umiditatea și pot îngreuna răcirea. În locurile umede, folosiți pur și simplu un ventilator.

Dacă nu aveți aer condiționat, găsiți locuri publice care au, inclusiv cinematografe, centre comerciale și biblioteci. Unele comunități amenajează centre de răcire.

Este important să găsiți modalități de a vă menține hidratați și de a vă reduce temperatura corpului. Puteți face acest lucru consumând multe lichide, udându-vă hainele sau punându-vă apă rece sau o cârpă rece pe mâini, picioare, axile și gât. Un ventilator portabil de mână sau o vestă răcoritoare pot fi, de asemenea, de ajutor.

Dacă faceți exerciții fizice, evitați cele mai călduroase ore ale zilei și beți mai multă apă decât credeți că aveți nevoie.

(sursa: Mediafax)