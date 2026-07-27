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Jurnalul Ştiri Observator O dronă a intrat în spațiul aerian românesc lângă Sulina. A fost emis mesaj Ro-Alert

O dronă a intrat în spațiul aerian românesc lângă Sulina. A fost emis mesaj Ro-Alert

de Redacția Jurnalul Publicat la 27 Iul 2026 09:54 Modificat la 27 Iul 2026 09:54
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O dronă a intrat în spațiul aerian românesc lângă Sulina. A fost emis mesaj Ro-Alert
Hepta/O altă dronă a pătruns în spațiul aerian românesc

O dronă a fost detectată luni dimineața de sistemul radar al Ministerului Apărării la est de Sulina. Două aeronave F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației, iar autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru populație.

MApN a transmis că sistemul de supraveghere radar a detectat luni o țintă aeriană la est de Sulina.

Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației.

„Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, a anunțat MApN.

Un mesaj Ro-Alert a fost emis la ora 8:47.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, se arată în mesaj.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: drona spatiul aerian rusesc mesaj RO-ALERT
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