Limba română: ce înseamnă expresia „A da din colț în colț"

Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește expresia clar și fără echivoc: „a da din colț în colț" înseamnă „a recurge la tot felul de subterfugii pentru a ieși dintr-o încurcătură". Definiția apare consecvent atât la intrarea „colț", cât și în secțiunea dedicată expresiilor din DEX.

Dicționarul de expresii și locuțiuni românești oferă o formulare complementară: „a fi la strâmtoare, a nu avea soluție", și citează un exemplu literar vechi - „slujitorii dedeau din colț în colț și nu mai știau ce să răspundă" -, atribuit inițialelor „ISP" în sursa consultată, semn că expresia are o vechime considerabilă în limba română scrisă.

Practic, expresia surprinde imaginea unei persoane încolțite - la propriu sau la figurat -, care încearcă diverse soluții, una după alta, fără să găsească rezolvarea reală a problemei. Nu descrie o mișcare fizică propriu-zisă între colțurile unei camere, ci starea de confuzie și lipsă de reacție clară a cuiva prins într-o situație dificilă.

Sensul se aplică frecvent și situațiilor în care cineva evită un răspuns direct - de exemplu, un elev care „dă din colț în colț" atunci când e întrebat despre o notă mică, sau un politician care evită să răspundă tranșant unei întrebări incomode, recurgând la formulări vagi și schimbări de subiect.

De unde vine cuvântul „colț"

Colț provine din bulgărescul „kolec" și sârbescul „kolac". Substantivul are mai multe sensuri în limba română - de la punctul unde se întâlnesc muchiile unui obiect, la porțiunea dintr-o încăpere unde se unesc doi pereți alăturați, sens direct implicat în expresia noastră.

„Colț" apare, de altfel, în multe alte expresii consacrate ale limbii române: „a pune (un copil) la colț" (a-l pedepsi, așezându-l cu fața la perete), „a-și arăta colții" (a manifesta o atitudine agresivă), „a fi între două focuri" (a fi încolțit din două părți) sau „în toate colțurile (lumii)" (pretutindeni) - un întreg câmp semantic construit în jurul ideii de spațiu restrâns, limită sau capcană.

„A da din colț în colț" rămâne o expresie vie și utilă în limba română de azi, cu un sens clar, confirmat de DEX: recurgerea la subterfugii, fără o soluție reală, atunci când ești pus într-o încurcătură.

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