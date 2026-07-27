Salina Turda, comoara subterană a Transilvaniei, descoperită de jurnaliștii chinezi

La 120 de metri sub pământ, în inima Transilvaniei, se ascunde una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din România - și, chiar în această vară, un colț nou-vechi al ei tocmai a fost deschis publicului larg: Mina Ghizela, o galerie rămasă aproape neatinsă din 1932, până acum vizibilă doar în câteva fotografii vechi, „scăpate" pe internet.

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Refugiul perfect de la caniculă, descoperit de presa internațională

Nu întâmplător Salina Turda a ajuns, chiar în aceste zile, subiect de presă internațională. Agenția chineză Xinhua a publicat, pe 24 iulie 2026, un reportaj foto dedicat exact acestui loc, prezentându-l drept refugiu popular pentru turiștii care vor să scape de valul de căldură care lovește întreaga Europă - materialul a fost preluat rapid de Global Times și Guangming Online. Motivul e simplu: indiferent cât de fierbinte e afară, în subteran temperatura rămâne constantă, între 11 și 12 grade Celsius, tot anul.

O istorie de peste 2.000 de ani

Salina Turda nu e o simplă atracție modernă - are în spate o istorie de mii de ani. Sarea a fost exploatată aici încă din perioada pre-romană și romană, iar cea mai veche sală vizitabilă azi, Mina Terezia, a intrat în exploatare din 1690. Întreaga extracție s-a făcut manual, până în 1932, an în care mina a fost închisă definitiv pentru exploatare comercială. După aceea, spațiul subteran a mai avut și alte vieți neașteptate: a fost folosit ca adăpost antiaerian în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, apoi ca loc de depozitare, înainte de a fi redeschis, în 1992, ca bază de tratament și obiectiv turistic. Modernizarea completă, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, a avut loc abia în perioada 2009-2011, transformând complet felul în care arată azi salina.

Mina Ghizela - comoara redescoperită

Cea mai proaspătă noutate a acestei veri vine chiar de la reprezentanții salinei: Mina Ghizela, deschisă inițial în 1857 și abandonată odată cu restul exploatării, în 1932, se deschide acum permanent vizitatorilor, pe toată durata programului de vizitare al salinei - nu doar ocazional, cum se întâmpla până acum.

„Situată în afara circuitului turistic clasic, Mina Ghizela este un spațiu spectaculos care păstrează autenticitatea și misterul trecutului minier", transmit reprezentanții Salinei Turda. Accesul se face separat de biletul general de intrare, exclusiv pe scări, în grupuri de maximum 15 persoane, însoțite obligatoriu de un ghid.

Ce e cu adevărat special la Mina Ghizela e tocmai faptul că a rămas „înghețată în timp": proiectată după același sistem trapezoidal ca Mina Rudolf, galeria a fost abandonată exact în stadiul de lucrări pregătitoare pentru exploatare (așa-numitul „preabataj"), fără să apuce vreodată să fie exploatată complet. Practic, vizitatorii pot vedea, la propriu, tehnica minieră de acum aproape două secole, neatinsă de amenajările turistice moderne: fagașele tăiate în sare pentru delimitarea brazdelor, modul în care erau amplasate penele cu care brazdele de sare erau desprinse din masiv, și organizarea abatajului, exact așa cum a fost lăsată de ultimii mineri care au lucrat aici.

Ce mai poți vedea la Salina Turda

Dincolo de Mina Ghizela, circuitul turistic clasic cuprinde Mina Rudolf, săpată în 1867, cu o lungime de 80 de metri și o adâncime de 40 de metri, unde scările coboară 13 etaje, fiecare marcat cu anul amenajării - aici, infiltrațiile de apă au format, de-a lungul timpului, stalactite de sare, care mai cresc și acum, cu aproximativ 2 centimetri pe an.

Perla salinei rămâne, însă, Mina Terezia, cu impresionantul ei lac subteran, cu un diametru de 70 de metri și adâncime de până la 8 metri, unde funcționează un debarcader pentru plimbări cu barca. Pe peretele nordic al acestei mine se poate admira o adevărată „cascadă de sare", formată în timp din depunerile soluției saline scurse din galeriile folosite încă din perioada romană.

La 42 de metri adâncime se află și parcul de distracții amenajat în amfiteatrul subteran, cu terenuri de sport, bowling, minigolf, biliard, tenis de masă, loc de joacă pentru copii și roata panoramică înaltă de 20 de metri - singura de acest fel amplasată în subteran, în toată Europa.

Informații practice pentru vizitatori

Salina Turda e deschisă zilnic, de luni până duminică, între orele 9:00 și 17:00, cu ultima intrare permisă la ora 16:00. Prețul biletului de bază pentru adulți variază, în funcție de sursă și de perioadă, între 50 și 75 de lei în timpul săptămânii, cu tarife majorate în weekend și de sărbători legale, în timp ce elevii, studenții și pensionarii beneficiază de reduceri. Accesul în Mina Ghizela presupune un tarif suplimentar, separat de biletul general.

Specialiștii în turism recomandă o vizită cât mai devreme, în cursul dimineții, mai ales în timpul săptămânii, pentru a evita cozile mari la lifturile de acces, frecvente în plin sezon estival sau în weekend-uri.

Cu peste 600.000 de vizitatori anual, Salina Turda a devenit, de mult, un reper turistic recunoscut internațional - de la aparițiile în Business Insider și Architectural Digest, la reportajul recent al agențiilor chineze de presă. Deschiderea permanentă a Minei Ghizela adaugă acum un strat suplimentar de autenticitate unei atracții deja spectaculoase: dincolo de lacul subteran și parcul de distracții, la Turda poți păși, literalmente, prin istoria minieră neatinsă a Transilvaniei, exact așa cum au lăsat-o ultimii mineri, cu aproape un secol în urmă.

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