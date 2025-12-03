Peste 80% dintre români, din ce în ce mai interesaţi de sănătate şi îngrijire personală

Astfel, conform datelor YouGov, volumul de băuturi carbogazoase zaharoase (CSD) a înregistrat un declin constant în ultimii patru ani, până la o medie de 85 de litri/gospodărie, în august 2025, cu nouă litri mai puţin faţă august 2021.



În ansamblu, 82% dintre români sunt interesaţi de sănătate şi îngrijire personală, o pondere vizibil mai mare decât media UE (78%). În acelaşi timp, 70% dintre consumatori afirmă că încearcă să urmeze principiile unei alimentaţii sănătoase.



În plus, interesul pentru digitalizare şi tehnologie - cu 62% dintre consumatori implicaţi în acest subiect - indică o abordare tot mai proactivă pentru optimizarea rutinei zilnice şi a performanţei personale.



Ca urmare a acestei transformări, interesul pentru băuturile funcţionale - în special băuturile izotonice (sport drinks şi vitamin waters) - continuă să crească. Aceste categorii se dezvoltă de şase ori mai rapid decât piaţa totală a apei minerale. Popularitatea lor este alimentată atât de evoluţia obiceiurilor de consum, cât şi de creşterea investiţiilor în produse inovatoare, adaptate unui stil de viaţă sănătos. În perioada august 2021 - august 2025, băuturile izotonice şi-au crescut penetrarea pieţei cu 11 puncte procentuale, dublând numărul de cumpărători în 4 ani, în timp ce volumul achiziţionat a crescut cu nu mai puţin de 142%. Această schimbare este susţinută şi de interesul tot mai mare al consumatorilor faţă protecţia mediului, conform Trend Galaxy YouGov, reflectând o preferinţă mai amplă pentru produse percepute ca fiind mai curate, mai funcţionale şi aliniate la obiectivele de wellbeing pe termen lung", se arată în concluziile cercetării.



Totodată, interesul crescând pentru băuturile funcţionale devine tot mai evident, astfel încât băuturile izotonice raportează o creştere anuală medie în volum de 19%.



"Piaţa băuturilor din România evoluează vizibil. Consumatorii se aşteaptă tot mai mult la produse care nu doar răcoresc, ci şi susţin sănătatea şi bunăstarea. Pentru a răspunde acestor nevoi, producătorii investesc în formule noi, ingrediente naturale şi comunicare transparentă privind valorile nutriţionale. Nu mai este vorba doar despre o schimbare cantitativă, ci despre una calitativă - determinată de maturizarea şi conştientizarea tot mai pronunţată a consumatorului român în alegerile sale cotidiene. Acest trend este vizibil şi în rândul producătorilor - interesul în creştere pentru sănătate devine un catalizator pentru intensificarea investiţiilor şi extinderea brandurilor de băuturi funcţionale pe piaţa locală", este de părere Diana Scăunaşu, managing director YouGov România.



Raportul de specialitate a colectat date de la 6.000 de gospodării din România şi a pus accent de achiziţiile pentru consum acasă.



YouGov Shopper Intelligence este o sursă cuprinzătoare de insight-uri privind comportamentul de cumpărare al consumatorilor. Shopper Intelligence face parte din YouGov PLC, o organizaţie globală cu peste 20 de ani de experienţă în cercetare de piaţă şi analiză de date.

AGERPRES