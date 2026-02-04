Alertă alimentară. Nestlé retrage de la vânzare două loturi de lapte praf pentru bebeluși

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Feb 2026   •   12:30
Sursa foto: Mai multe loturi de lapte praf formulă pentru bebeluși conțin toxina cereulidă.

Nestlé România extinde retragerea de pe piață a două loturi de lapte praf pentru sugari NAN 1, din cauza prezenței nedetectabile a toxinei cereulidă, după noile teste impuse de autoritățile europene.

Detalii despre loturi

Produsele vizate sunt NAN 1 Optipro 800 g (lot 53410346AE, DLC 31.12.2027) și NAN 1 Comfortis 800 g (lot 53430346AF, DLC 31.12.2027).

Retragerea, inițiată pe 6 ianuarie 2026, a fost anunțată public de ANSVSA, noează dcnews.ro.

Recomandări urgente

Părinții care dețin aceste loturi sunt rugați să nu le mai administreze bebelușilor.

Produsele pot fi returnate în magazine pentru rambursare integrală, iar informații suplimentare sunt disponibile la tel. gratuit 0800 863 785 (L-V, 9-18) sau e-mail contact@ro.nestle.com.

