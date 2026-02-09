Alertă de sănătate! Danone retrage de la vânzare un lot de lapte praf pentru bebeluși

x close
de Anastasia Paul    |    09 Feb 2026   •   14:30
Sursa foto: Hepta/După Nestle, și Danone retrage de pe piață un lot de lapte praf pentru bebeluși, din cauza contaminării cu toxina cereulidă.

Părinții din Marea Britanie sunt avertizați să nu își hrănească bebelușii dintr-un anumit lot de formulă pentru sugari Aptamil First, fabricat de Danone.

Compania retrage produsul deoarece conține o toxină, numită cereulidă, care poate provoca vărsături.

Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA) spune că singurul lot afectat este pachetul de 800 g cu codificarea EXP 31-10-2026 - nicio altă serie nu este în pericol.

Clienții care mai au acasă o parte din acest lot îl pot returna la magazinul de unde l-au cumpărat pentru o rambursare completă, cu sau fără bon fiscal.

Un lot de formulă pentru sugari, retras de pe piață

Cereulida este o toxină care este puțin probabil să fie distrusă prin gătire sau la prepararea laptelui pentru sugari, potrivit FSA.

Dacă este consumată, poate duce la apariția rapidă a simptomelor precum greață, vărsături și crampe abdominale.

Investigațiile au identificat faptul că contaminarea provine de la un furnizor terț de ingrediente. Ca urmare a acestor investigații, Danone retrage un lot de produs Aptamil, ca urmare a prezenței cereulidei”, a declarat Jodie Wild, șefa departamentului de incidente de la FSA.

Lotul afectat a fost vândut între mai și iulie 2025, iar data de expirare, lotul și ora pot fi găsite pe spatele inferior al ambalajului.

Toxina, prezentă ș în laptele Nestle pentru sugari

La începutul acestei luni, un alt gigant alimentar, Nestle, a emis o rechemare globală a anumitor loturi din produsul său de formulă pentru sugari, din cauza îngrijorării că acestea conțineau aceeași toxină, ceea ce înseamnă că nu erau sigure pentru consumul bebelușilor.

Nestle a declarat atunci că problema a fost cauzată de un ingredient furnizat de unul dintre furnizorii săi.

FSA precizează că acest ingredient a fost acum identificat ca ulei de acid arahidonic (ARA). Uleiul este adăugat în formula pentru sugari pentru a-i conferi unele dintre proprietățile importante de creștere conținute în laptele matern.

FSA i-a îndemnat pe părinții cărora le-au mai rămas oricare dintre produsele afectate să înceteze să le mai utilizeze și să treacă la o formulă alternativă.

Agenția pentru Standarde Alimentare a declarat că lucrează cu producătorii pentru a urmări toate produsele care ar fi putut folosi ingrediente de la furnizor și pentru a se asigura că toate produsele afectate sunt retrase de la vânzare, notează bbc.com.
 

