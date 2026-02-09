Alertă de sănătate! Danone retrage de la vânzare un lot de lapte praf pentru bebeluși

Compania retrage produsul deoarece conține o toxină, numită cereulidă, care poate provoca vărsături.

Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA) spune că singurul lot afectat este pachetul de 800 g cu codificarea EXP 31-10-2026 - nicio altă serie nu este în pericol.

Clienții care mai au acasă o parte din acest lot îl pot returna la magazinul de unde l-au cumpărat pentru o rambursare completă, cu sau fără bon fiscal.

Un lot de formulă pentru sugari, retras de pe piață

Cereulida este o toxină care este puțin probabil să fie distrusă prin gătire sau la prepararea laptelui pentru sugari, potrivit FSA.

Dacă este consumată, poate duce la apariția rapidă a simptomelor precum greață, vărsături și crampe abdominale.

„Investigațiile au identificat faptul că contaminarea provine de la un furnizor terț de ingrediente. Ca urmare a acestor investigații, Danone retrage un lot de produs Aptamil, ca urmare a prezenței cereulidei”, a declarat Jodie Wild, șefa departamentului de incidente de la FSA.

Lotul afectat a fost vândut între mai și iulie 2025, iar data de expirare, lotul și ora pot fi găsite pe spatele inferior al ambalajului.

Toxina, prezentă ș în laptele Nestle pentru sugari

La începutul acestei luni, un alt gigant alimentar, Nestle, a emis o rechemare globală a anumitor loturi din produsul său de formulă pentru sugari, din cauza îngrijorării că acestea conțineau aceeași toxină, ceea ce înseamnă că nu erau sigure pentru consumul bebelușilor.

Nestle a declarat atunci că problema a fost cauzată de un ingredient furnizat de unul dintre furnizorii săi.

FSA precizează că acest ingredient a fost acum identificat ca ulei de acid arahidonic (ARA). Uleiul este adăugat în formula pentru sugari pentru a-i conferi unele dintre proprietățile importante de creștere conținute în laptele matern.

FSA i-a îndemnat pe părinții cărora le-au mai rămas oricare dintre produsele afectate să înceteze să le mai utilizeze și să treacă la o formulă alternativă.

Agenția pentru Standarde Alimentare a declarat că lucrează cu producătorii pentru a urmări toate produsele care ar fi putut folosi ingrediente de la furnizor și pentru a se asigura că toate produsele afectate sunt retrase de la vânzare, notează bbc.com.

