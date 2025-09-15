Creștere alarmantă a cazurilor COVID la nou-născuți. Ce măsuri trebuie să ia părinții

Nou-născuții sunt lipsiți de anticorpi specifici, întrucât mamele lor nu au trecut prin boală sau nu au fost vaccinate în ultimele 180 de zile pentru a transmite anticorpii prin placentă.

Condiții care favorizează transmiterea virusului

De asemenea, creșterea cazurilor este legată de expunerea mai mare a populației la transmiterea virusului prin participarea la evenimente culurale și scăderea nivelului de anticorpi anti-spike la populația generală, inclusiv la gravide. Totodată, apare o nouă mutație a variantei Omicron, denumită Stratus.

Copiii se infectează, în principal de la membrii familiei sau la evenimentele sociale, iar riscul pentru nou-născuți este mai mare în privința unor simptome, precum diaree, vărsături și deshidratare, iar cele respiratorii suntcomparabile ale copiilor mai mari.

Cum să protejezi nou-născutul

Pentru a proteja nou-născuții, medicul recomandă evitarea expunerii lor în spații închise, aglomerate și neventilate, igiena riguroasă a mâinilor și purtarea măștii de către mamă în spațiile publice, în primele luni după naștere.

Fratele sau sora care merge la grădiniță și prezintă simptome de răceală trebuie să păstreze distanța de cel puțin 1,5 metri față de nou-născut, iar identificarea COVID trebuie confirmată prin teste PCR întrucât testele rapide pot da rezultate fals negative, potrivit dcnews.ro.

În concluzie, creșterea cazurilor la nou-născuți reflectă evoluția virusului în comunitate și necesită vigilență sporită din partea părinților pentru protecția celor mai vulnerabili membri ai familiei.