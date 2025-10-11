Ministrul Sănătății anunță alocarea de fonduri pentru dotarea primului Centru de Psihiatrie Pediatrică din România

„Am participat la lansarea oficială a lucrărilor de construcție pentru primul Centru de Psihiatrie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului Prof. Dr. Alexandru Obregia din București”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

„Construcția acestui centru va fi realizată cu sprijinul Fundației Metropolis, căreia îi mulțumesc pentru implicare, determinare și pentru gândul bun de a contribui la dezvoltarea sistemului de sănătate din România. Ministerul Sănătății nu va rămâne doar spectator, ci va contribui financiar la dotarea cu echipamente medicale și mobilier necesare pentru punerea în funcțiune a centrului”, a scris ministrul.

El a felicitat echipa fundației și pe toți donatorii implicați în proiect. „Îl felicit pe Codin Maticiuc și echipa sa din cadrul Fundației, precum și pe toți cei care au donat, oameni și companii, și care susțin cu încredere astfel de demersuri. Împreună putem schimba mai ușor înfățișarea sistemului de sănătate din România și putem veni mai aproape de oameni”, a precizat Rogobete.

Ministrul a adăugat că implicarea societății civile în sănătate este „nu doar binevenită, ci benefică”, subliniind că „nu există două sisteme - unul public și unul al organizațiilor neguvernamentale. Există un singur sistem, acela al oamenilor care vor să facă bine”.

Rogobete a menționat și sprijinul acordat proiectului de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

„Astfel de parteneriate - corecte, transparente și de bună credință - între societatea civilă, administrația locală și Ministerul Sănătății pot și trebuie să devină un mod normal de a face bine și de a construi, împreună, un sistem de sănătate modern și uman. Vă asigur de întregul sprijin al Ministerului Sănătății pentru finalizarea și funcționarea acestui centru dedicat copiilor care au nevoie de sprijin și de speranță. Încrederea ne face bine”, conchide ministrul.

Construcția spitalului a debutat oficial vineri, într-o zi cu semnificație aparte: Ziua Mondială a Sănătății Mintale.