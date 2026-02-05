Pericolul din pufuleți: Ce se ascunde în gustarea preferată de majoritatea românilor

Deși am putea crede că pufuleții reprezntă un desert sănătoas, alcătuit doar din mălai și sare, analizele de laborator arată altceva.

Pufuleții conțin cantități mari de sare, zahăr, grăsimi și aditivi, iar legislația din România nu impune limite clare pentru aceste ingrediente.

Originea pufuleților

Aceștia au fost produși prima oară într-o fabrică de hrană pentru animale din Wisconsin, Statele Unite, în anul 1935.

Porumbul expandat a devenit ulterior un desert preferat de oameni, consumat astăzi de peste 62% dintre români.

Ce conțin pufuleții?

O simplă citire a etichetei arată că, pe lângă mălai, pufuleții pot conține ulei de palmier, dextroză, zahăr, sare, arome, coloranți, condimente, aditivi și emulsii grase. Specialiștii avertizează că unele dintre aceste ingrediente ridică semne de întrebare serioase.

„Dextroza este un zahăr, este glucoză, trebuie să ne uităm însă că pe lângă dextroză, în respectivele produse mai avem și zahăr, zaharoză, noi ne așteptăm să mâncăm mălai, și mâncăm zahăr”, spune Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), pentru observatornews.ro.

Un alt aspect îngrijorător este conținutul ridicat de grăsimi. Analizele de laborator, efectuate pe mai multe probe, au arătat că, în circa 65% din cazuri, grăsimea utilizată este uleiul de palmier, bogat în acizi grași saturați.

"La 3 din 4 probe originea grăsimii este palmierul, este un ulei de palmier, este un ulei cu acizi grași saturați foarte mulți, foarte nesănătos. Facem un test simplu pe care îl putem face și acasă: punem un produs într-o hârtie mai poroasă și apăsăm, să vedem dacă rămân urme de ulei. Se vede uleiul. Aproape 30 la sută ulei”, explică Alexandru Cîrîc.

Pentru comparație, chipsurile pot ajunge la un conținut de grăsime de aproape 35%, în condițiile în care smântâna grasă conține 20%. Practic, o pungă de pufuleți sau chipsuri poate echivala, din punct de vedere al grăsimii, cu două cuburi de unt sau o felie de brânză grasă.

La acestea se adaugă cantitatea mare de sare. Unele sortimente de pufuleți conțin între 1,5 - 2 grame de sare per pungă, în condițiile în care copiii mici nu ar trebui să consume mai mult de 1 gram de sare pe zi.

„În cazul unor probe am identificat chiar un început de oxidare a grăsimilor, cu un indice de peroxid ridicat. În aceste condiții, nu mai putem recomanda consumul pufuleților”, a mai precizat directorul ICA.

Nutriționiștii avertizează că acest amestec de grăsimi saturate, sare, zahăr și aditivi poate avea efecte grave asupra sănătății, mai ales în cazul consumului frecvent.

„Grăsimile saturate favorizează depunerile pe vasele de sânge și accelerează procesul aterosclerotic. În plus, orice grăsime crește considerabil valoarea calorică a produsului, 9 kilocalorii pe gram. Pericolul este că mulți consumatori au impresia că mănâncă un produs ușor”, afirmă nutriționistul Șerban Damian.

Vid legislativ

În România nu există, în prezent, o legislație care să impună limite maxime pentru conținutul de grăsimi, sare sau acizi grași saturați în cazul pufuleților și al altor gustări similare.

„Nu există standarde obligatorii. Fiecare producător își stabilește propriile rețete, în funcție de interesele comerciale”, prercizează Alexandru Cîrîc.

Legislația actuală nu prevede limite maxime pentru grăsimi, ulei de palmier sau sare în cazul pufuleților, ci doar obligativitatea declarării valorilor nutriționale pe etichetă.

Există, totuși, un ordin al Ministerului Sănătății care include pe lista alimentelor nerecomandate copiilor produsele bogate în grăsimi saturate și sare. Ordinul are însă caracter de recomandare și nu impune obligații producătorilor.

În lipsa unor reglementări clare, specialiștii atrag atenția că responsabilitatea cade aproape exclusiv pe umerii consumatorilor, care, de multe ori, nu sunt conștienți de riscurile la care se expun. Soluția ar fi intervenția rapidă a autorităților, prin stabilirea unor limite maxime obligatorii pentru ingredientele considerate periculoase pentru sănătate.