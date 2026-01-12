Rutina de seară care îl ajută pe copil să adoarmă rapid

Copiii de vârste școolare au nevoie de circa 9-11 ore de odihnă pe noapte, potrivit experților în sănătate.

Importanța rutinei de seară

Este indicat ca părinții să stabilească anumite reguli privind obiceiurile înainte de somn ale micuților, care să rămână contante de-a lungul timpului.

Cea mai eficientă este respectarea orelor de culcare și trezire, atât în timpul săptămânii, cât și în weekend.

Reguli înainte de somn

După cină, alege o joacă ușoară, baie, spălat pe dinți și o poveste înainte de culcare, o rutină liniștitoare care declanșează somnul automat prin creșterea melatoninei.

Elimină ecranele cu o oră înainte de culcare. Lumina albastră întârzie somnul cu 30-60 minute, arată studii din 2011 și 2017. Ține telefonul pe modul silențios sau în afara dormitorului.

Citirea unei cărți, în loc de TV sau jocuri. Creierul se relaxează astfel, iar corpul se pregătește pentru odihnă, potrivit catine.ro.

Aceste obiceiuri simple transformă dormitorul în zonă fără gadgeturi, promovând cicluri sănătoase somn-veghe.