12 fructe și legume cu cele mai multe pesticide. Care sunt alternativele mai puțin toxice?

Publicat anual, acesta se bazează pe datele analizate de United States Department of Agriculture și rămâne unul dintre cele mai relevante instrumente pentru evaluarea siguranței produselor proaspete. Ediția din acest an a inclus peste 54.000 de mostre din 47 de tipuri de fructe și legume, potrivit citymagazine.si.

Spanacul are cele mai multe reziduuri toxice

Pe primul loc se află spanacul, urmat de kale, căpșuni, struguri, nectarine, piersici, cireșe, mere, mure, pere, cartofi și afine. Sunt alimente frecvent incluse în dieta zilnică datorită valorii lor nutritive.

Potrivit raportului, aproximativ 75% dintre probele de produse neorganice testate au prezentat urme de pesticide, iar în cazul alimentelor din această listă, reziduurile au fost detectate în aproape toate mostrele analizate.

Alternativele cu niveluri scăzute de pesticide

Raportul evidențiază și lista „Clean Fifteen”, care include produse cu cele mai reduse niveluri de contaminare.

Printre acestea se numără ananasul, porumbul dulce, avocado, papaya, ceapa, mazărea dulce congelată, sparanghelul, varza, conopida, pepenele verde, mango, bananele, morcovii, ciupercile și kiwi.

Datele arată că aproape 60% dintre mostrele acestor alimente nu prezentau reziduuri detectabile de pesticide. Specialiștii explică acest lucru, în parte, prin structura lor naturală, coaja groasă ori straturile exterioare oferă o protecție suplimentară.

Cantitatea și toxicitatea pesticidelor

Raportul Environmental Working Group din acest an aduce o abordare extinsă, analizând nu doar cantitatea de pesticide, ci și toxicitatea acestora. Evaluarea s-a bazat pe patru criterii principale: frecvența apariției pesticidelor, diversitatea substanțelor într-o singură probă, concentrația și impactul lor potențial asupra sănătății.

Un aspect notabil este identificarea frecventă a pesticidelor din categoria PFAS, cunoscute și ca „substanțe chimice eterne”, datorită persistenței lor în mediu.

Ce înseamnă pentru consumatori

Specialiștii subliniază că aceste concluzii nu ar trebui să descurajeze consumul de fructe și legume, esențial pentru o alimentație echilibrată. În schimb, raportul evidențiază importanța alegerilor informate.

Astfel, pentru produse precum căpșunile, spanacul sau merele, varianta organică poate reprezenta o opțiune mai sigură. În schimb, alimente precum avocado, ananas sau banane pot fi consumate, în general, fără riscuri semnificative, chiar și în varianta convențională.

De asemenea, spălarea rămâne un pas important: testele realizate de Deparamentul de Sta pentru Agricultură al SUA arată însă că probele sunt curățate înainte de analiză, ceea ce înseamnă că reziduurile detectate persistă chiar și după o spălare obișnuită.

Concluzie

Într-un context în care alimentația sănătoasă devine o prioritate tot mai mare, raportul din 2026 sugerează că informarea corectă este la fel de importantă ca alegerea produselor în sine. Consumatorii sunt încurajați să adopte o abordare echilibrată: nu evitarea fructelor și legumelor, ci selecția atentă a acestora.

Cele mai poluate 12 alimente

1. spanac

2. varză kale

3. căpșuni

4. struguri

5. nectarine

6. piersici

7. cireșe

8. mere

9. mure

10. pere

11. cartofi

12. afine

Cele mai curate 15 alimente

1. ananas

2. porumb dulce

3. avocado

4. papaya

5. ceapă

6. mazăre dulce congelată

7. sparanghel

8. varză

9. conopidă

10. pepene verde

11. mango

12. banane

13. morcovi

14. ciuperci

15. kiwi

