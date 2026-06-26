3 trăsături de personalitate ale oamenilor care au o viață lungă și sănătoasă

Specialiștii susțin că anumite tipare comportamentale sunt asociate cu un nivel mai redus de stres, relații sociale mai solide și o capacitate crescută de adaptare la dificultățile vieții. Printre acestea suntsentimentul de scop, reziliența emoțională și sociabilitatea.

1. Persoanele care au un scop clar în viață

Potrivit psihologilor, oamenii care simt că au un rol important sau un obiectiv care le oferă motivație tind să gestioneze mai bine provocările cotidiene.

Acest scop poate lua forme diverse, de la responsabilități familiale și proiecte personale până la activități profesionale sau de voluntariat. Ideea centrală este existența unui motiv constant pentru implicare și acțiune.

Specialiștii consideră că sentimentul de utilitate și apartenență poate contribui la reducerea stresului și la menținerea unei stări psihice echilibrate, factori care influențează indirect sănătatea pe termen lung.

2. Persoanele care nu iau totul personal

O altă trăsătură asociată cu bunăstarea este capacitatea de a separa evenimentele externe de propria valoare personală.

Persoanele care nu transformă fiecare critică, întârziere sau situație neplăcută într-un atac la adresa propriei persoane tind să experimenteze niveluri mai reduse de stres și anxietate.

Psihologii explică faptul că această abordare permite o gestionare mai eficientă a emoțiilor și evită activarea constantă a mecanismelor de apărare ale organismului. În timp, reducerea stresului cronic poate avea efecte benefice asupra sănătății fizice și mentale.

3. Persoanele sociabile

Numeroase studii au evidențiat importanța relațiilor sociale pentru sănătate și longevitate. Oamenii care mențin legături apropiate cu familia, prietenii sau comunitatea beneficiază adesea de sprijin emoțional și practic în momentele dificile.

Sociabilitatea nu presupune neapărat o viață socială intensă sau un cerc foarte larg de cunoștințe. Specialiștii subliniază că este suficientă existența unor relații autentice și de încredere, care oferă sentimentul de apartenență și siguranță.

Aceste conexiuni sociale contribuie la reducerea sentimentului de izolare și pot avea efecte pozitive asupra sănătății mintale și fizice.

Legătura dintre personalitate și longevitate

Experții atrag atenția că nu există o formulă universală pentru o viață lungă și sănătoasă. Cu toate acestea, persoanele care își găsesc un scop, gestionează echilibrat dificultățile și cultivă relații sociale solide par să beneficieze de un avantaj important în menținerea stării de bine.

În acest context, longevitatea nu este influențată doar de obiceiurile fizice, ci și de modul în care oamenii gândesc, relaționează și își construiesc viața de zi cu zi, potrivit collective.world.