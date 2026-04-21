Atenție la etichetele alimentelor! Mihaela Bilic explică riscurile grăsimilor trans

Legislația europeană, adoptată începând cu 2020 de Comisia Europeană, limitează conținutul de acizi grași trans din alimente la maximum 2 grame la 100 de grame de grăsime. „Nu contează cât este de gras un produs, important este să nu conțină grăsimi trans”, explică medicul, potrivit dcnews.ro.

Ce sunt grăsimile trans?

Acizii grași trans sunt, din punct de vedere biochimic, grăsimi nesaturate modificate, care diferă de cele naturale din organism.

Acestea pot proveni din trei surse: în mod natural, în cantități mici, din carne și lactate de la rumegătoare; din procese industriale, prin hidrogenarea uleiurilor vegetale sau în urma prăjirii la temperaturi ridicate.

Alimentele care conțin grăsimi trans

Cele mai problematice sunt grăsimile trans de origine industrială, întâlnite frecvent în produse ultraprocesate, precum patiserie, biscuiți, pizza, popcorn, alimente congelate, deserturi ambalate sau sosuri. Practic, orice produs care conține margarină sau grăsimi vegetale hidrogenate poate ascunde astfel de compuși.

Industria alimentară le utilizează pe scară largă datorită costului redus, stabilității crescute și capacității de a îmbunătăți textura produselor.

Riscuri pentru sănătate

Cu toate acestea, consumul excesiv este asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare, prin efectul asupra colesterolului: scăderea colesterolului „bun” (HDL) și creșterea celui „rău” (LDL).

Specialista subliniază că grăsimile trans naturale, prezente în carne și brânzeturi, nu prezintă aceleași riscuri atunci când sunt consumate moderat.

Mihaela Bilic recomandă reducerea consumului de alimente ultraprocesate și citirea atentă a etichetelor.

„Alegeți calitatea, chiar dacă prețul este mai mare. Iar dacă tot mâncăm un croissant, merită să fie cu unt”, punctează aceasta.