De ce nu este natural să naști întinsă pe spate: explicația surprinzătoare din spatele unei practici moderne

Nașterea pe spate, o practică riscantă? Adevărul ignorat de secole despre poziția naturală a femeilor

Deși milioane de femei din întreaga lume nasc întinse pe spate, această poziție nu este nici cea mai naturală, nici cea mai sigură. Specialiștii atrag atenția că tradiția modernă are rădăcini surprinzătoare și că alternativele pot face travaliul mai ușor și mai puțin riscant, potrivit BBC.

Cum nășteau femeile de-a lungul istoriei

Timp de mii de ani, femeile au născut în poziții verticale. Fie că era vorba despre stat în genunchi, ghemuire sau folosirea unor scaune speciale pentru naștere, aceste poziții erau considerate firești și eficiente. Gravitația juca un rol esențial, ajutând copilul să coboare mai ușor prin canalul de naștere.

Studiile arată că poziția ghemuită poate chiar să mărească diametrul pelvisului cu aproximativ 2,5 centimetri, facilitând travaliul. În plus, corpul femeii tinde instinctiv să adopte poziții înclinate înainte, nu întinse pe spate.

De ce au ajuns femeile să nască întinse pe spate

Schimbarea a apărut relativ recent, în urmă cu aproximativ 300-400 de ani. Un rol important l-a avut medicul francez François Mauriceau, care susținea că poziția culcată este mai comodă atât pentru femeie, cât și pentru medicul care asistă nașterea.

În acea perioadă, nașterea începea să fie medicalizată, iar rolul moașelor era treptat înlocuit de cel al medicilor bărbați. Pentru aceștia, poziția culcată era mai practică, oferind o vizibilitate mai bună și control asupra procesului.

Unii istorici merg mai departe și susțin că inclusiv preferințele regelui Ludovic al XIV-lea ar fi influențat această schimbare, deoarece acesta ar fi dorit să observe nașterile, lucru mai ușor în poziția orizontală.

Nașterea modernă: confort sau compromis

În prezent, în multe țări dezvoltate, nașterea are loc în spitale, iar femeile sunt adesea încurajate sau chiar obligate să stea întinse pe spate. Specialiștii spun însă că această practică nu este întotdeauna justificată.

Poziția culcată poate îngreuna travaliul, deoarece acționează împotriva gravitației. În plus, uterul poate comprima vase importante de sânge, reducând fluxul de oxigen către copil.

Ce spun studiile despre pozițiile verticale

Cercetările moderne confirmă avantajele pozițiilor verticale în timpul travaliului. O analiză amplă realizată pe peste 5.000 de femei a arătat că acestea au avut mai puține șanse de a naște prin cezariană dacă au fost mobile și au adoptat poziții verticale.

De asemenea, s-a observat o reducere a utilizării anesteziei epidurale și un risc mai mic ca nou-născuții să ajungă la terapie intensivă. Travaliul a fost, în general, mai scurt și mai eficient.

Specialiștii subliniază că pozițiile verticale ajută la contracții mai eficiente, reduc durerea și scad necesitatea intervențiilor medicale, precum utilizarea forcepsului sau epiziotomia.

Diferența dintre spitale și centrele de naștere

Un studiu a evidențiat diferențe majore între mediile în care nasc femeile. În centrele de naștere, unde există mingi, scaune speciale și libertate de mișcare, peste 80% dintre femei aleg poziții verticale.

În schimb, în spitale, unde patul medical este adesea singura opțiune, doar aproximativ 25% dintre femei adoptă astfel de poziții. Acest lucru arată cât de mult influențează mediul deciziile legate de naștere.

Tendința actuală: revenirea la nașterea activă

În ultimii ani, conceptul de „naștere activă” a câștigat tot mai mult teren. Acesta încurajează femeile să se miște liber în timpul travaliului și să aleagă poziția care le oferă cel mai mare confort.

Organizațiile medicale recomandă deja evitarea poziției pe spate în fazele avansate ale travaliului și susțin că femeile ar trebui să fie încurajate să experimenteze diferite poziții.

Informația face diferența

Specialiștii sunt de acord că lipsa de informare este una dintre principalele probleme. Multe femei nu știu că au opțiuni sau că pot influența modul în care decurge nașterea.

Educația prenatală și accesul la informații corecte pot schimba radical experiența nașterii. Cu cât femeile sunt mai informate, cu atât pot lua decizii mai bune pentru ele și pentru copiii lor.