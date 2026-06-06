România – Țara Galilor: Hagi a anunțat primul „11” pentru amicalul de pe Stadionul Steaua

FRF a prezentat echipa de start pentru meciul de sâmbătă seara:

ROMÂNIA: 12. Hindrich – 23. Sorescu, 15. Burcă, 13. M. Ilie, 17. Eissat – 10. Stanciu-cpt., 6. T. Băluță, 22. Dragomir – 8. Olaru, 19. L. Munteanu, 11. Baiaram. Selecționer: Gheorghe Hagi

Rezerve: 1. Târnovanu, 16. Aioani – 2. Strata, 3. M. Popescu, 4. Rus, 7. F. Coman, 9. Drăguș, 14. Dobre, 18. D. Matei, 20. Borza, 21. Moruțan, 24. Coubiș, 25. Cîrjan.

Tricolorii joacă de la 20.45 pe stadionul Steaua cu Țara Galilor. Este al doilea meci de pregătire al naționalei din această lună, după 1-1 în Georgia, în urmă cu câteva zile.

La fel ca în precedentul meci de pregătire, naționala noastră poate face diseară până la 10 înlocuiri, în maximum trei opriri ale jocului.

(sursa: Mediafax)