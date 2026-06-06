x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international Selecționerul Franței anunță un Mbappé de neoprit

Selecționerul Franței anunță un Mbappé de neoprit

de Redacția Jurnalul    |    06 Iun 2026   •   20:40
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Selecționerul Franței anunță un Mbappé de neoprit
Hepta/Cum se simte Mbappé cu doar câteva zile înainte de debutul Franței la Mondiale

Căpitanul Franței, Kylian Mbappe, care vine după un sezon fără trofee la Real Madrid, este 'în cea mai bună formă, atât fizic, cât și mental', a asigurat miercuri selecționerul Didier Deschamps, informează AFP.

'Kylian este în cea mai bună formă, atât fizic, cât și mental. Am discutat cu el. A vorbit cu jucătorii, el este căpitanul. Este ceea ce s-a întâmplat la nivel de club, iar acum este la echipa națională. Cu lotul și cu cei care au fost aici pentru primele sesiuni de antrenament, a depus eforturi', a declarat Deschamps într-o conferință de presă, înaintea primului meci de pregătire al Les Bleus în vederea Cupei Mondiale 2026, împotriva selecționatei Cote d'Ivoire, programat joi la Nantes.

'Are o experiență pe care alții nu o au. Aceasta este a treia sa Cupă Mondială. Știe că o Cupă Mondială este dificilă, că adversarul este dur, că nu se câștigă fără suferință, cu calități dincolo de simpla abilitate fotbalistică. Se descurcă foarte bine', a selecționerul francez despre atacantul campion mondial în 2018.

Sosit vineri, în prima zi a cantonamentului echipei naționale a Franței la Centrul Național de Fotbal de la Clairefontaine înaintea Cupei Mondiale, Mbappe încă digeră un al doilea sezon foarte complicat la Real Madrid, încheiat fără trofee, marcat de numeroase frământări în culise și unele probleme fizice (genunchi, coapsă).

Cu toate acestea, el a încheiat sezonul 2025-2026 cu titlul de golgheter al campionatului Spaniei (25 de goluri).

Franța, finalista Cupei Mondiale din 2022 (pierdută la loviturile de departajare în fața Argentinei), va debuta la CM 2026 pe 16 iunie, împotriva Senegalului, în cadrul Grupei I a competiției, în care va mai înfrunta apoi echipele Irakului (22 iunie) și Norvegiei (26 iunie).
AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: selectioner franta Kylian Mbappe
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri