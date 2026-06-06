Selecționerul Franței anunță un Mbappé de neoprit

'Kylian este în cea mai bună formă, atât fizic, cât și mental. Am discutat cu el. A vorbit cu jucătorii, el este căpitanul. Este ceea ce s-a întâmplat la nivel de club, iar acum este la echipa națională. Cu lotul și cu cei care au fost aici pentru primele sesiuni de antrenament, a depus eforturi', a declarat Deschamps într-o conferință de presă, înaintea primului meci de pregătire al Les Bleus în vederea Cupei Mondiale 2026, împotriva selecționatei Cote d'Ivoire, programat joi la Nantes.



'Are o experiență pe care alții nu o au. Aceasta este a treia sa Cupă Mondială. Știe că o Cupă Mondială este dificilă, că adversarul este dur, că nu se câștigă fără suferință, cu calități dincolo de simpla abilitate fotbalistică. Se descurcă foarte bine', a selecționerul francez despre atacantul campion mondial în 2018.



Sosit vineri, în prima zi a cantonamentului echipei naționale a Franței la Centrul Național de Fotbal de la Clairefontaine înaintea Cupei Mondiale, Mbappe încă digeră un al doilea sezon foarte complicat la Real Madrid, încheiat fără trofee, marcat de numeroase frământări în culise și unele probleme fizice (genunchi, coapsă).



Cu toate acestea, el a încheiat sezonul 2025-2026 cu titlul de golgheter al campionatului Spaniei (25 de goluri).



Franța, finalista Cupei Mondiale din 2022 (pierdută la loviturile de departajare în fața Argentinei), va debuta la CM 2026 pe 16 iunie, împotriva Senegalului, în cadrul Grupei I a competiției, în care va mai înfrunta apoi echipele Irakului (22 iunie) și Norvegiei (26 iunie).

AGERPRES

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