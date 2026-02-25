Ce-și doresc în secret femeile (nevrotice)

„În loc să recunoască faptul că ceea ce simte este o simplă reacție de furie față de nerespectarea dorințelor sale - dorințe care adesea nici măcar nu sunt exprimate clar - femeia nevrotică interpretează situația ca pe o dovadă că nu este dorită. Această eroare de gândire este într-adevăr foarte frecventă în cultura noastră și contribuie semnificativ la sentimentul de a nu fi dorit, care e adesea un factor crucial în nevroze.”, aprecia psihologa Karen Horney, autoarea studiului „Personalitatea nevrotică a timpului nostru” (Editura Trei, 2025). Dar să facem loc argumentelor științifice: „De regulă, acest tip de interpretare este învățat de la părinți. O mamă dominatoare, având resentimente față de nesupunerea copilului, va crede și va declara că acesta nu o iubește. Pe această bază apare adesea o contradicție ciudată, care poate frustra considerabil orice relație de iubire. Fetele nevrotice nu pot iubi un bărbat «slab», deoarece disprețuiesc orice formă de slăbiciune; dar nici nu ar putea face față unui bărbat «puternic», deoarece se așteaptă ca partenerul lor să cedeze întotdeauna. Prin urmare, ceea ce caută în secret este un erou, un bărbat extrem de puternic, dar care, în același timp, este atât de slab încât să se supună fără ezitare tuturor dorințelor lor.”

Detestarea perspectivei schimbării

O altă atitudine caracteristică efortului de a obține puterea este aceea de a nu ceda niciodată. Din nou Karen Horney: „A fi de acord cu o opinie sau a accepta un sfat, chiar și când acestea sunt poate corecte, este considerat de către femeile nevrotice un semn de slăbiciune, iar simpla idee de a face acest lucru le provoacă o reacție de revoltă. Persoanele pentru care această atitudine este importantă tind să se străduiască din răsputeri și, din pura frică de a ceda, adoptă compulsiv atitudinea opusă. Cea mai generală exprimare a acestei atitudini este insistența secretă a nevroticului că lumea ar trebui să se adapteze la el în loc ca el să se adapteze la lume. Una dintre dificultățile fundamentale în terapia psihanalitică provine din această sursă. Scopul suprem al analizei pacientului nu este obținerea de cunoaștere, ci utilizarea acestei conștientizări pentru schimbarea atitudinilor. În ciuda faptului că recunoaște faptul că o schimbare ar fi benefică pentru ea, o femeie nevrotică de acest tip detestă perspectiva schimbării, deoarece aceasta implică pentru ea cedarea finală.”

Cedare, abandon, încredere

Pe fir: „Incapacitatea de a face acest lucru are consecințe și asupra relațiilor de iubire. Iubirea, orice altceva ar însemna ea, presupune întotdeauna o formă de abandon, o cedare față de persoana iubită ca și față de propriile sentimente. Cu cât o persoană, fie bărbat, fie femeie, este mai incapabilă de o astfel de cedare, cu atât relațiile sale de iubire vor fi mai nesatisfăcătoare. Același factor poate avea, de asemenea, legătură cu frigiditatea, în măsura în care atingerea orgasmului presupune exact această capacitate de a se abandona complet. Influența pe care o are dorința de putere asupra relațiilor de iubire ne permite să înțelegem mai bine multe dintre consecințele nevoii nevrotice de afecțiune. Multe dintre atitudinile implicate în căutarea afecțiunii nu pot fi pe deplin înțelese fără a lua în considerare rolul jucat în acestea de dorința de putere. Căutarea puterii este o protecție împotriva neajutorării și a insignifianței. Această ultimă funcție este îndeplinită și de căutarea prestigiului.”

Hipersensibilitate

Ultimele considerații critice: „Nevroticul care aparține acestui grup dezvoltă o nevoie stringentă de a-i impresiona pe ceilalți, de a fi admirat și respectat. El fantasmează despre impresionarea celorlalți prin frumusețe sau inteligență sau printr-o realizare remarcabilă; cheltuie bani extravagant și ostentativ; trebuie să poată vorbi despre cele mai recente cărți și piese de teatru și să cunoască oameni importanți. Nu va putea avea pe nimeni ca prieten, soț, soție sau angajat care să nu îl admire. Întreaga sa stimă de sine se bazează pe a fi admirat și se prăbușește complet dacă nu primește admirație. Din cauza hipersensibilității sale excesive și pentru că se simte continuu umilit, viața sa este un chin constant. Adesea, nu este conștient de sentimentul de umilință, deoarece conștientizarea ar fi prea dureroasă; însă, fie că este conștient sau nu, reacționează la orice astfel de sentiment cu furie proporțională cu durerea trăită. Astfel, atitudinea sa duce la generarea constantă a unei ostilități și a unei noi anxietăți.”

„Fetele nevrotice nu pot iubi un bărbat «slab», deoarece disprețuiesc orice formă de slăbiciune; dar nici nu ar putea face față unui bărbat «puternic», deoarece se așteaptă ca partenerul lor să cedeze întotdeauna.”, Karen Horney, psihologă

„A fi de acord cu o opinie sau a accepta un sfat, chiar și când acestea sunt poate corecte, este considerat de către femeile nevrotice un semn de slăbiciune.”, Karen Horney, psihologă

››› Vezi galeria foto ‹‹‹