Secretele neuronilor care-ți păzesc creierul

În orice moment, creierul nostru poate primi trilioane de biți de informații. În acest moment, ce vezi? Ce auzi? Ce atingi? Ce miroși? Ce gust simți? Volumul de informații existente este copleșitor, iar creierul nu le poate procesa pe toate. „Dintre aceste trilioane de biți de informații - sesiza cercetătorul Rob Dial în lucrarea Nivelul următor (Lifestyle, 2025) -, creierul se poate concentra doar pe 40 sau 50. Le filtrează pe restul, iar aceasta este sarcina SRA.” Aprofundat: „SRA este un fel de gardian care păzește ușa de la intrare a creierului tău. Dar cum decide acest paznic ce să lase să intre în creier și ce să respingă? Simplu. Tu decizi, chiar dacă nu-ți dai seama de asta. Iată un exemplu. Nu am acordat niciodată prea multă atenție mașinilor până când am cumpărat o mașină de teren nouă ce avea o culoare numită griul vitezomanului, pe care nu o mai văzusem până atunci.”

Conexiuni

În completare: „Imediat ce am început să conduc acea mașină, vedeam doar alte asemenea autoturisme și, culmea!, tot mai multe de aceeași culoare. Cred că nu era atât de originală pe cât mi se păruse. Dar de ce mi se întâmpla asta?” De ce? „Pentru că vezi ceea ce cauți. Odată am dat peste profilul de Facebook al prietenului meu, Ryan, cu care am fost coleg de liceu și pe care nu-l mai văzusem probabil de un deceniu. Am petrecut câteva minute uitându-mă pe pagina lui și apoi am uitat de el. A doua zi, eram într-o cafenea și mi s-a părut că l-am văzut pe Ryan. Era cât pe ce să-i zic ceva, dar apoi tipul s-a întors și mi-am dat seama că nu era Ryan. Dar pentru că mă gândisem la el cu o zi înainte, creierul meu se concentrase asupra lui, iar când creierul se concentrează asupra unui lucru, caută răspunsuri și soluții sau, în acest caz, încearcă să facă conexiuni.”

Căutări și validări

Potrivit lui Andrew Huberman, profesor la Stanford și cercetător în neuroștiințe, SRA are sarcina de a filtra cea mai mare parte a informațiilor. Substanțele chimice din creierul tău îți ghidează sistemul nervos și deviază resursele pentru a căuta și a găsi cât mai mult din ceea ce îi dictezi tu să găsească. „Acesta este motivul pentru care practicarea recunoștinței poate avea un efect atât de puternic pozitiv, deoarece crește producția de serotonină pentru a te face să te simți bine în legătură cu alte lucruri din mediul tău. Este motivul pentru care, atunci când ești la un concert sau la un eveniment sportiv, poți să treci prin mulțimea de oameni care vorbesc cu toții și să nu auzi niciun cuvânt. Dar, dacă cineva îți strigă numele, capul se întoarce automat pentru că acetilcolina și epinefrina îți permit să te concentrezi asupra acelei informații pe care creierul o consideră importantă. De asemenea, SRA caută constant date și modele care se potrivesc cu convingerile și identitatea ta și le validează.”

(Re)scrierea scenariilor

Concluzia: „Așadar, că-ți dai sau nu seama, tu ești cel care configurează sistemul. Tu plătești paznicul și îi spui acestuia ce să lase să intre, în funcție de lucrurile cărora le acorzi atenție. Nu contează dacă este atenție pozitivă sau negativă. Dacă te uiți la știri și tot ce auzi este despre cum lumea face implozie, vei crede că lumea se duce de râpă. Cu cine vorbești? Pe lângă cine stai? Cum îți petreci timpul? Dacă te înconjori de negativitate și dezvolți o mentalitate de victimă, astfel încât să ai impresia că totul ți se întâmplă ție, totul va continua să ți se întâmple ție în loc să se întâmple pentru tine. Și, din moment ce creierul este setat implicit spre negativitate, există o mare probabilitate ca foarte puține lucruri să se schimbe până când vei interveni. Dar, din moment ce tu stabilești parametrii, poți alege să rescrii scenariul. Te poți concentra pe partea pozitivă și pe ceea ce îți dorești în viață, iar asta este ceea ce SRA-ul tău va încerca să caute și să valideze, primind, prin urmare, mai multe astfel de lucruri în viața ta. Totul începe cu întrebările pe care ți le pui.”

