Semnele cardiopatiei ischemice: când durerea în piept poate anunța un infarct

Problema este că boala se dezvoltă lent, iar în stadiile incipiente poate să nu provoace niciun simptom. Tocmai de aceea, mulți pacienți află că suferă de această afecțiune abia după apariția unor complicații grave, precum infarctul miocardic.

Ce este cardiopatia ischemică

Cardiopatia ischemică apare atunci când arterele coronare, vasele de sânge care alimentează inima cu oxigen și nutrienți, se îngustează sau se blochează din cauza depunerilor de colesterol și grăsimi pe pereții acestora.

Pe măsură ce fluxul sanguin către mușchiul inimii scade, inima nu mai primește suficient oxigen. În timp, această situație poate provoca leziuni ale țesutului cardiac și poate crește semnificativ riscul de infarct.

Specialiștii explică faptul că ateroscleroza coronariană evoluează treptat și poate rămâne nedetectată ani la rând.

Cum se manifestă boala

Cardiopatia ischemică poate apărea sub mai multe forme:

infarct miocardic acut;

angină pectorală instabilă;

angină pectorală stabilă.

În multe cazuri, primele semne sunt ignorate sau confundate cu alte probleme de sănătate.

Simptomele care nu trebuie ignorate

Medicii atrag atenția că anumite simptome pot indica agravarea bolii și necesită evaluare medicală rapidă.

Durerea în piept

Este unul dintre cele mai frecvente semne. Pacienții descriu adesea o senzație de presiune, apăsare sau constricție în centrul pieptului.

Durerea poate iradia către:

brațe;

spate;

gât;

maxilar.

Dificultăți de respirație

Lipsa de aer poate apărea brusc, chiar și în repaus sau la efort minim. Acest simptom poate indica faptul că inima nu mai funcționează eficient.

Palpitații și stare generală de rău

Bătăile rapide sau neregulate ale inimii, transpirațiile abundente, greața, vărsăturile, amețeala și senzația de slăbiciune sunt alte semnale de alarmă care nu trebuie ignorate.

Specialiștii subliniază că intervenția rapidă poate reduce semnificativ afectarea mușchiului cardiac și poate salva viața pacientului.

Cine are cel mai mare risc

Mai mulți factori cresc probabilitatea apariției cardiopatiei ischemice:

vârsta înaintată;

fumatul;

diabetul;

hipertensiunea arterială;

colesterolul crescut;

obezitatea;

sedentarismul;

antecedentele familiale de boli cardiovasculare.

În cazul femeilor, riscul crește semnificativ după instalarea menopauzei.

Complicații grave

Netratată, cardiopatia ischemică poate duce la complicații severe, printre care:

aritmii cardiace;

insuficiență cardiacă;

infarct miocardic;

moarte subită cardiacă.

Din acest motiv, diagnosticul precoce este esențial.

Investigația modernă care poate depista boala

Una dintre cele mai performante metode de diagnostic este rezonanța magnetică cardiacă de perfuzie, cunoscută și ca rezonanță de stres.

Această investigație neinvazivă permite medicilor să observe dacă anumite zone ale inimii nu primesc suficient sânge și oxigen. În plus, oferă informații detaliate despre structura inimii, funcția acesteia și eventualele cicatrici rămase după leziuni anterioare.

Un avantaj important este că nu utilizează radiații și poate evita, în anumite situații, necesitatea efectuării unui cateterism cardiac.

Cum poate fi prevenită

Medicii recomandă adoptarea unui stil de viață sănătos pentru reducerea riscului cardiovascular:

alimentație bogată în fructe și legume;

activitate fizică regulată;

menținerea unei greutăți normale;

renunțarea la fumat;

controlul tensiunii arteriale și al colesterolului;

controale medicale periodice.

Prevenția rămâne cea mai eficientă armă împotriva cardiopatiei ischemice, iar recunoașterea timpurie a simptomelor poate face diferența dintre viață și moarte.