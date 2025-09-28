2 suplimente pe care medicii nu recomandă să le iei împreună

Un studiu al Council for Responsible Nutrition arată că aproximativ 75% dintre americani iau suplimente alimentare. Mulți aleg să le înghită pe toate odată, pentru a simplifica rutina zilnică. Însă medicii avertizează că această strategie nu este întotdeauna cea mai bună, deoarece anumite combinații diminuează absorbția nutrienților.

Calciu și magneziu – o combinație ineficientă

Dacă iei în același timp calciu și magneziu, corpul tău nu profită pe deplin de niciunul. „Când sunt administrate împreună, concurează pentru absorbția în intestin. Nu este periculos, dar reprezintă o risipă de bani”, explică dr. Lamees Hamdan, medic de medicină integrativă.

Farmacista dr. Stephanie Nielsen completează cu o analogie: „Calciul și magneziul folosesc aceleași căi de absorbție în intestine. E ca și cum ar fi un număr limitat de mașini Uber care duc la concert. Dacă sunt ocupate, rămâi pe dinafară”.

Soluția recomandată: calciul dimineața (poate da energie), iar magneziul seara (are efect relaxant și sprijină somnul). În plus, cafeaua poate reduce absorbția magneziului, deci administrarea lui seara este și mai eficientă, potrivit Parade.

Fier și zinc – altă combinație de evitat

Și aceste două minerale concurează pentru absorbția intestinală, mai ales la doze mari. „Dacă le iei împreună, corpul nu va reuși să asimileze cantitatea necesară, ceea ce este riscant dacă încerci să corectezi o deficiență”, avertizează dr. Olakan Otulana.

Dr. James Vu recomandă ca fierul și zincul să fie luate separat și întotdeauna împreună cu alimente, pentru o absorbție mai bună. Mai mult, vitamina C stimulează absorbția fierului, așa că este bine să fie asociat cu alimente precum citrice, ardei, broccoli sau varză de Bruxelles.

Dozele mari nu înseamnă beneficii mai mari

„E o concepție greșită că o doză mai mare înseamnă un efect mai bun. Fiecare supliment are o doză optimă, iar combinațiile trebuie gândite atent. Uneori, suplimentele funcționează mai eficient împreună, dar în cantități mai mici”, subliniază dr. Hamdan.

Concluzie

Administrarea suplimentelor „toate odată” poate fi comodă, dar nu garantează eficiență. Pentru a beneficia cu adevărat de nutrienți, specialiștii recomandă: